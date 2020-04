De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en Febiac, de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie, deelden het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen mee voor de maand maart 2020. Die cijfers laten een flinke dip zien.

De coronacrisis en de krachtdadige maatregelen die door onze regeringen zijn genomen om de verspreiding van het virus in te dijken, blijven niet zonder gevolgen voor de inschrijvingen van nieuwe voertuigen. Sterker nog, de inschrijvingen van nieuwe voertuigen gedurende de voorbije maand maart weerspiegelen onmiddellijk en overduidelijk de impact ervan op de automobielbranche.

Sinds 13 maart behandelen de garages en concessies enkel nog dringende interventies en draaien zij dus aan een erg laag "toerental". De voertuighandel van zijn kant, ligt verplicht stil. Ook bestelde en reeds beschikbare voertuigen mogen op dit ogenblik niet geleverd worden en krijgen dus ook geen inschrijving. Vandaar de ongezien sterke daling van de inschrijvingscijfers, stelt Febiac.

Maart is traditioneel de beste maand van het jaar wat de inschrijvingen van nieuwe auto's in België betreft. Dat is dit jaar dus heel anders: de inschrijvingsresultaten lagen 47,5 procent lager dan in maart 2019. Het eerste trimester van dit jaar sluit 18,2 procent lager af dan verleden jaar. Logischerwijs ontsnapt geen enkel voertuigsegment aan deze veralgemeende terugval. Febiac pleit daarom voor extra ondersteunings- en overbruggingsmaatregelen die ook in de automobielbranche zeer hard nodig zijn, niet in het minst door het groeiende geblokkeerde kapitaal aan verkochte, onleverbare voertuigstocks en in afwachting van een veilige heropstart van de activiteiten zodra de gezondheidssituatie dat toelaat.(Belga)

De coronacrisis en de krachtdadige maatregelen die door onze regeringen zijn genomen om de verspreiding van het virus in te dijken, blijven niet zonder gevolgen voor de inschrijvingen van nieuwe voertuigen. Sterker nog, de inschrijvingen van nieuwe voertuigen gedurende de voorbije maand maart weerspiegelen onmiddellijk en overduidelijk de impact ervan op de automobielbranche. Sinds 13 maart behandelen de garages en concessies enkel nog dringende interventies en draaien zij dus aan een erg laag "toerental". De voertuighandel van zijn kant, ligt verplicht stil. Ook bestelde en reeds beschikbare voertuigen mogen op dit ogenblik niet geleverd worden en krijgen dus ook geen inschrijving. Vandaar de ongezien sterke daling van de inschrijvingscijfers, stelt Febiac.Maart is traditioneel de beste maand van het jaar wat de inschrijvingen van nieuwe auto's in België betreft. Dat is dit jaar dus heel anders: de inschrijvingsresultaten lagen 47,5 procent lager dan in maart 2019. Het eerste trimester van dit jaar sluit 18,2 procent lager af dan verleden jaar. Logischerwijs ontsnapt geen enkel voertuigsegment aan deze veralgemeende terugval. Febiac pleit daarom voor extra ondersteunings- en overbruggingsmaatregelen die ook in de automobielbranche zeer hard nodig zijn, niet in het minst door het groeiende geblokkeerde kapitaal aan verkochte, onleverbare voertuigstocks en in afwachting van een veilige heropstart van de activiteiten zodra de gezondheidssituatie dat toelaat.(Belga)