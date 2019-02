Daimler werkt mee aan energiezekerheid

De vergroening van onze elektriciteitsbevoorrading in het algemeen en de doorbraak van de elektrisch aangedreven auto, zetten het stroomnet meer dan ooit 'onder spanning'. Dat is niet alleen zo in België, maar ook in andere landen. Daarom willen autoconstructeurs een actieve en constructieve rol spelen in de energiebevoorrading.