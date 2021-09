Automotive Cells Company (ACC), de grootste Europese batterijbouwer die ontstond uit een samenwerking van Stellantis en Total, krijgt er met Daimler een belangrijke partner bij. Zo lijkt ACC's ambitie om Europees marktleider te worden een haalbare kaart.

Zowel de groep Stellantis met onder meer Fiat, Peugeot, Chrysler, Opel, DS en Citroën in portefeuille als Daimler zetten intensiever in op elektroaandrijving en daarvoor zijn de merken voor een stuk afhankelijk van de in hoofdzaak Chinese toeleveranciers. Net als de chiptekorten vandaag tal van Europese assemblagelijnen stilleggen, vormden levermoeilijkheden van batterij-units eerder al voor logistieke problemen.

Naarmate de vraag naar batterijen stijgt omdat veel merken op relatief korte termijn in grote mate willen overschakelen op 100% elektrische voertuigen, groeit de strategische noodzaak om de batterijproductie en de toegang tot cruciale grondstoffen in eigen handen te nemen. Voor Total Energies is deze ommezwaai ook een opportuniteit om te diversifiëren nu het einde van het olietijdperk langzaam maar zeker in zicht komt.

De drie partners - Stellantis, Total en Daimler - zouden elk voor 1/3 gaan participeren in ACC. Het is ook de bedoeling dat de batterijen die men nu ontwikkelt (in Bordeaux, Frankrijk) en in een latere fase gaat produceren (in Nersac, Frankrijk) een stuk uniformer worden waardoor ze niet alleen binnen een merk onderling uitwisselbaar zijn, maar mogelijk ook over de merken heen kunnen worden ingezet.

