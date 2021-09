In juli 2021 voerde een outsider de Europese lijst van beste autoverkopen aan: de Dacia Sandero. Deze compacte vijfdeurs van het budgetmerk van Renault ging daarmee onverwacht de ongenaakbare Volkswagen Golf vooraf.

De Europese verkoopcijfers van juli zijn gebaseerd op een data-analyse van Jato Dynamics in 26 landen van de Europese Unie. En dat leverde dit keer toch een verrassend resultaat op met een onverwachte koploper. Dacia wist namelijk 20.446 exemplaren van zijn Sandero aan de man of vrouw te brengen en werd daarmee de bestverkochte auto in Europa. Op de tweede plaats staat de nog altijd populaire VW Golf, waarvan 19.495 stuks werden geleverd, gevolgd door de Toyota Yaris die 18.858 keer is gekocht.

Het succes van het budgetmerk van Renault wordt nog eens bevestigd met een tweede model in de top 10 want de Duster prijkt op de achtste plaats. Ook Volkswagen kan op meer succesvolle modellen rekenen op de Europese markt met zelfs nog drie andere wagens in de top 10: de Polo (4), de T-Roc (5) en de T-Cross (7).

Opvallend aan de klassering is het feit dat de Europese consument blijkbaar nog altijd klassieke en betaalbare hatchbacks met een verbrandingsmotor verkiest. En dat terwijl bijna alle reclame- en marketingcampagnes focussen op SUV's, crossovers en geëlektrificeerde modellen. Hetzelfde geldt voor de lancering van nieuwe modellen waar de combinatie crossover en een elektrische aandrijving alle aandacht krijgt.

Kleinere terugval productie

Het onverwachte succes van de Dacia Sandero in juli is wellicht aan de speciale omstandigheden te wijten. Blijkbaar zou Dacia minder getroffen zijn door de wereldwijde schaarste aan halfgeleiders en chips, waardoor het merk zijn productie redelijk op peil kon houden en zo de binnengekomen verkooporders kon honoreren.

Volgens de cijfers van Jato Dynamics kende Dacia slechts een terugval van 16% in zijn productie, terwijl dat cijfer bij de andere constructeurs veel hoger opliep. Moedermerk Renault kon bijvoorbeeld 54% minder produceren door de leveringsproblemen.

