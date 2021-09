Dacia lanceert de opvolger van zijn populaire Logan MCV. Deze Jogger is een zeer ruime gezinswagen met een avontuurlijke look. Hij krijgt een hybride aandrijving en kost wellicht minder dan 15.000 euro.

Dacia is het budgetmerk bij uitstek dat al een nieuwe auto aanbiedt voor 8.990 euro, namelijk de Sandero hatchback. Ook in de andere segmenten is het Roemeense dochterbedrijf van Renault de grote prijskraker. En die rol moet de gloednieuwe Jogger ook gaan vervullen bij de ruimere gezinswagens.

Dit nieuwe model staat tegen de jaarwisseling bij de dealers en dan is ook de prijslijst bekend. Momenteel spreekt Dacia van "een budgetvriendelijk alternatief in dit segment". Als we kijken naar de prijssetting van de vergelijkbare Lodgy wiens carrière er bijna opzit, lijkt een prijskaartje van minder dan 15.000 euro realistisch voor deze handige gezinswagen die tot 7 zitplaatsen biedt.

De Jogger biedt plaats aan 7 inzittenden. © GF

Zeer ruim interieur

De Jogger rust op het recente CMF-B-platform van de Renault Groep en is 4,55 meter lang. Dankzij een lange wielbasis van 2,90 meter biedt hij zeer veel binnenruimte. Er is plaats genoeg voor een derde zetelrij, zodat er 7 personen én 213 liter aan bagage vervoerd kunnen worden.

Met enkel de voorstoelen rechtop loopt het laadvolume op tot 1.819 liter. Verder is er ook nog 24 liter aan opbergruimten voorzien in het interieur, dat ook voorzien is van een modern dashboard met een aanraakscherm. Hiermee bedien je het infotainmentsysteem dat compatibel met Apple CarPlay en Android Auto.

Ook met hybride

Voor de aandrijving is er keuze uit een 1 liter driecilinder op benzine of LPG en vanaf 2023 ook een hybride versie die een 1.6 liter benzinemotor combineert met twee elektromotoren en een batterij van 1,2 kWh. Een diesel komt er niet.

Het avontuurlijke kantje van de Jogger komt vooral tot uiting in de genereuze bodemvrijheid van 200 mm, de verstelbare dakstangen en de beschermelementen op het koetswerk.

Een modern en aantrekkelijk interieur met een aanraakscherm. © GF

