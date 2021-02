D'Ieteren Automotive staat in België op kop qua verkoop van 100% elektrische modellen met een marktaandeel van 24,5% en 3.670 ingeschreven voertuigen.

De modellen die dit resultaat mogelijk maakten, zijn in de eerste plaats de Audi e-tron (1.253 ingeschreven exemplaren), de recente ID.3 van Volkswagen (953 stuks) en de Porsche Taycan (806). De Volkswagens eGolf en e-up, de Skoda Citigo en de Seat Mii vervolledigen het rijtje.

Verschillende nieuwe en volledig elektrische voertuigen van de VW-groep, gebouwd op het modulaire platform (MEB), doen nog dit jaar hun intrede op onze markt en zullen de resultaten van D'Ieteren verder de hoogte induwen. Zo gaat Audi in 2021 de Q4 e-tron en de Q4 e-tron Sportback lanceren, Cupra zal de el-Born in de markt zetten, Skoda stelt zijn klanten de Envaq iV voor en Volkswagen lanceert de ID.4.

"Deze resultaten zijn de vrucht van een massale en duurzame investering in elektrische mobiliteit door de Volkswagen Groep", licht D'Ieteren toe. "Volkswagen was de eerste automobielgroep die zich engageerde in het klimaatakkoord van Parijs en die ernaar streeft om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Tegen dan plant de groep ongeveer 35 miljard euro te investeren in elektrische mobiliteit en zo'n extra 11 miljard in de 'hybridisatie' van zijn modellen. Tegen 2030 wil de groep 26 miljoen elektrische voertuigen met batterij verkopen."

De modellen die dit resultaat mogelijk maakten, zijn in de eerste plaats de Audi e-tron (1.253 ingeschreven exemplaren), de recente ID.3 van Volkswagen (953 stuks) en de Porsche Taycan (806). De Volkswagens eGolf en e-up, de Skoda Citigo en de Seat Mii vervolledigen het rijtje. Verschillende nieuwe en volledig elektrische voertuigen van de VW-groep, gebouwd op het modulaire platform (MEB), doen nog dit jaar hun intrede op onze markt en zullen de resultaten van D'Ieteren verder de hoogte induwen. Zo gaat Audi in 2021 de Q4 e-tron en de Q4 e-tron Sportback lanceren, Cupra zal de el-Born in de markt zetten, Skoda stelt zijn klanten de Envaq iV voor en Volkswagen lanceert de ID.4."Deze resultaten zijn de vrucht van een massale en duurzame investering in elektrische mobiliteit door de Volkswagen Groep", licht D'Ieteren toe. "Volkswagen was de eerste automobielgroep die zich engageerde in het klimaatakkoord van Parijs en die ernaar streeft om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Tegen dan plant de groep ongeveer 35 miljard euro te investeren in elektrische mobiliteit en zo'n extra 11 miljard in de 'hybridisatie' van zijn modellen. Tegen 2030 wil de groep 26 miljoen elektrische voertuigen met batterij verkopen."