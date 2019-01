D'Ieteren Auto lanceert E-DI, Electric D'Ieteren Solutions

Met Electric D'Ieteren Solutions (EDI) wil D'Ieteren Auto intelligente laad- en energieoplossingen bieden om te voldoen aan de energiebehoeften van gebruikers van elektrische voertuigen en vlootbeheerders die EV's in hun vloot gebruiken. EDI biedt laadsystemen voor thuis en op de werkplek, maar zorgt ook voor laadmogelijkheden onderweg. Gebruikers hebben immers toegang tot een netwerk van 100.000 laadstations in 25 Europese landen. EDI biedt ook verschillende diensten op maat van professionele en particuliere gebruikers.

In België blijft de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen gestaag groeien. Onderzoek leert dat 70% van de EV-gebruikers zijn voertuig bij voorkeur thuis laadt, 20% wil dat op het werk doen en 10% onderweg. In tussentijd stijgt de verkoop van elektrisch aangedreven modellen vanaf dit jaar duidelijk. Wanneer er meer EV's in omloop komen, is er nood aan efficiënte en intelligente laadmogelijkheden en daarvoor is extra infrastructuur noodzakelijk. D'Ieteren Auto wil met EDI een belangrijke speler worden op vlak van elektromobiliteit op de Belgische markt.(Belga)