Het nieuwe Californische automerk onthult zijn eerste creatie begin maart op het Autosalon van Genève. Deze hybride Czinger C21 produceert 1250 pk en spurt van 0 tot 100 km/u in 1,9 seconden.

Eigenaar Kevin Czinger wil met zijn gloednieuwe C21 op elk vlak een nieuwe referentie worden onder de hypersportieve wagens. Zowel op vlak van design, technologie, prestaties als exclusiviteit. Het pakket lijkt alleszins veelbelovend met een hybride aandrijving die garant staat voor een systeemvermogen van 1.250 pk. Daarmee is volgens de constructeur een sprint van stilstand tot 100 km/u in minder dan 2 seconden mogelijk.

Czinger belooft ook tal van unieke en innovatieve oplossingen in de hypercar die volledig op de bestuurder is gefocused. Een passagier kan mee, maar die moet wel plaatsnemen achter de chauffeur. Verder worden wellicht vooral exotische materialen zoals koolstofvezel aangewend en zal men beroep doen op concepten uit de racerij om de beloofde topprestaties te kunnen realiseren.

De Czinger C21 wordt op 3 maart officieel onthuld op het Autosalon van Genève, waar dan ook meer informatie en specificaties zullen worden vrijgegeven.(Belga)

Eigenaar Kevin Czinger wil met zijn gloednieuwe C21 op elk vlak een nieuwe referentie worden onder de hypersportieve wagens. Zowel op vlak van design, technologie, prestaties als exclusiviteit. Het pakket lijkt alleszins veelbelovend met een hybride aandrijving die garant staat voor een systeemvermogen van 1.250 pk. Daarmee is volgens de constructeur een sprint van stilstand tot 100 km/u in minder dan 2 seconden mogelijk.Czinger belooft ook tal van unieke en innovatieve oplossingen in de hypercar die volledig op de bestuurder is gefocused. Een passagier kan mee, maar die moet wel plaatsnemen achter de chauffeur. Verder worden wellicht vooral exotische materialen zoals koolstofvezel aangewend en zal men beroep doen op concepten uit de racerij om de beloofde topprestaties te kunnen realiseren. De Czinger C21 wordt op 3 maart officieel onthuld op het Autosalon van Genève, waar dan ook meer informatie en specificaties zullen worden vrijgegeven.(Belga)