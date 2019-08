nieuws

Cupra toont interieur van 100% elektrische concept car

Cupra's eerste volledig elektrische auto voor de openbare weg is volgens het Spaanse merk een gedurfd statement met een koetswerkdesign dat zelfvertrouwen uitstraalt en een uitgekiend interieur dat even veelzijdig als 'gebeeldhouwd' is.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













De uitgesproken koetswerkstijl van de conceptauto wordt ook vertaald naar het interieur. De binnenruimte mengt materiaal- en technologische concepten met openheid en focus om te komen tot een cockpit die de perfecte balans vindt tussen gerichtheid op de bestuurder en comfort voor alle inzittenden, stelt Cupra. Het interieur van de conceptauto pakt uit met contrasterende kleuren, structureel carbon en een dynamische benadering van technologie en design voor een hoogwaardige lichtgewichtcockpit. Het is een uitgebalanceerd interieur voor bestuurder en passagiers, dat het evenwicht vindt tussen prestaties en gebruiksgemak. De Cupra Concept brengt nieuwe ideeën aan over wat een Cupra te bieden kan hebben, inclusief een voldoende ruime persoonlijkheid om in te spelen op de noden van wie er ook cocoont aan boord. Het merk Cupra blijft zijn positie versterken als een toekomstgericht merk dat voertuigen ontwikkelt die de essentie vatten van waar het Cupra-logo voor staat, maar die met vooruitstrevende technologieën inspelen op de steeds wijzigende persoonlijke mobiliteitsnoden. De Cupra Concept zal in wereldpremière gaan tijdens het autosalon van Frankfurt in september van dit jaar.(Belga)