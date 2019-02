Cupra toont Formentor in Genève

Cupra viert zijn eerste verjaardag met de onthulling van de Formentor concept car. Dit is het eerste model dat specifiek voor het merk is ontwikkeld. Het maakt gebruik van een krachtige 245 pk sterke plug-inhybridemotor en andere recente technologie om een unieke rijervaring te kunnen bieden. Cupra plaats de Formentor in het CUV-segment (wat staat voor Coupé Utility Vehicle), dat een explosieve groei te wachten staat. De fraai gelijnde wagen combineert de voordelen van een sportwagen met de eigenschappen van een SUV. Een gesmaakte cocktail die al te zien was bij andere merken en dus ook bij Cupra wellicht zal aanslaan.

Volgens het Spaanse designers ligt de Formentor dichter bij de grond om zijn sportieve karakter te accentueren, met een visuele nadruk op de achterkant van de auto, terwijl tegelijk de lengte van de motorkap in de verf wordt gezet, zodat zijn dynamische proporties worden onderstreept. Het tweekleurige koetswerk doet denken aan een robuuste terreinwagen, maar hier gebruikt men deze esthetische techniek om het silhouet van de auto lichter te maken. Dat plaatje werd doorgetrokken in het interieur dat een modern en sportief gevoel opwekt en een hoogwaardige afwerking kreeg.

De Cupra Formentor maakt zijn eerste publieke optreden in Genève waar het merk wellicht ook meer zal bekendmaken over eventuele productieplannen van deze concept car.(Belga)