De radarverklikker Coyote (ook met gps in sommige versies) geeft nu een nieuwe waarschuwing bij het binnenrijden van een lage-emissiezone. Antwerpen krijgt de primeur.

De stad Antwerpen heeft een open databeleid, waarbij ze onder andere geografische data deelt. Gps-provider Coyote System Benelux integreerde de opengestelde gegevens over de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) in zijn navigatiesystemen. Hierdoor krijgen chauffeurs vanaf nu een waarschuwing via hun Coyote-toestel of app als zij deze zone inrijden.

Chauffeurs worden in hun eigen taal aangemoedigd om de website www.slimnaarantwerpen.be/LEZ te bezoeken en indien nodig hun wagen te registreren. Zo kunnen ze hun toegang tot de zone nog tijdig in orde brengen en een boete vermijden. Wie de zone inrijdt met een voertuig dat geregistreerd moet zijn, kan dat nog doen tot 24 uur na het binnenrijden. Voor een ouder voertuig dat niet aan de normen voldoet, maar toch de LEZ is ingereden, kan de chauffeur nog diezelfde dag een LEZ-dagpas kopen aan een van de parkeerautomaten in de stad. Wellicht zal Coyote deze toepassing snel uitbreiden naar andere LEZ-gebieden in België en het buitenland.(Belga)