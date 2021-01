Coyote integreert gegevens van de lage-emissiezone van Gent in zijn navigatiesystemen om bestuurders bij het binnenrijden te waarschuwen.

Voortaan verschijnt er een waarschuwing op alle Coyote-toestellen en op de Coyote-applicatie wanneer een voertuig de Gentse lage-emissiezone binnenrijdt. Zo kan een eventuele boete vermeden worden, want wie de zone inrijdt met een voertuig dat geregistreerd moet zijn, kan dat nog tot 24 uur na het binnenrijden doen.

Voor een voertuig dat niet aan de normen voldoet, maar toch de LEZ is ingereden, kan de chauffeur diezelfde dag nog een LEZ-dagpas kopen aan één van de parkeerautomaten in de stad.

De waarschuwing bij het binnenrijden van Gent © GF

"We dragen al enkele jaren bij aan de ontwikkeling van verschillende projecten die de verkeersveiligheid en de leefomgeving in België verbeteren. Zo worden de 1.650.000 leden van onze Coyote-gemeenschap bijvoorbeeld al door de politie in real-time op de hoogte gebracht in het geval van een smogalarm op Belgische bodem. Op basis van onze ervaring in de stad Antwerpen zijn we blij dat we onze diensten nu kunnen uitbreiden en met de stad Gent gaan samenwerken", verklaart Vincent Hébert, algemeen directeur van Coyote Systems Benelux.

