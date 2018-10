Colruyt opent zijn eerste waterstoftankstation

Deze integratie van een waterstofpomp in een "traditioneel" tankstation is uniek in Europa. Colruyt is ervan overtuigd dat deze brandstof een belangrijke rol zal spelen in de groene mobiliteit van morgen en hoopt dat andere bedrijven dit voorbeeld zullen volgen. Want dat is nodig, aangezien het distributienetwerk voor waterstof in België momenteel nog zeer beperkt is en slechts enkele stations telt.

Sinds 2004 heeft Colruyt Group reeds 6 miljoen euro in waterstof geïnvesteerd. Zo telt het distributiecentrum 75 vorkliften op waterstof en zijn er 13 auto's op waterstof in de vloot. Zowel in België als Frankrijk investeert het bedrijf ook in toepassingen voor zwaar transport op waterstof. "Dit eerste publieke waterstoftankstation mag geen geïsoleerd feit blijven", benadrukt Jef Colruyt, CEO van de Colruyt Group. "De volgende vijf jaren zal onze groep nog 35 miljoen euro extra pompen in de waterstofeconomie, onder meer voor de bouw van vier nieuwe tankstations."

Als brandstof biedt waterstof tal van troeven: de grondstoffen voor de productie - water en elektriciteit - zijn onuitputtelijk, en een tankbeurt duurt slechts enkele minuten. (Belga)