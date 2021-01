De nieuwe Trophy met de Renault Clio Rally 5, georganiseerd in het kader van het Belgisch rallykampioenschap, zit in volle voorbereidingsfase.

De Clio Trophy Belgium werd vorige maand officieel aangekondigd. Heel wat grote teams lieten hun interesse blijken. Onder andere Pieter Tsjoen Racing, de renstal van de gelijknamige en achtvoudige Belgische rallykampioen. Of ook CRT Sport van Olivier Cartelle.

Gesteund door dit succes maakt promotor MY Racing samen met partners Renault Sport Racing, Renault België Luxemburg, Castrol en Michelin nu de belangrijke troeven van de Clio Trophy Belgium bekend. De Trophy staat open voor jonge en ambitieuze talenten en voor ervaren rijders op zoek naar sterke rijsensaties. Daarom biedt de Clio Trophy aangepaste formules aan.

Zo hebben de teams de keuze tussen een inschrijving voor een heel seizoen - wat hen recht geeft op een volledige "startkit" - of aparte inschrijvingen voor één of twee wedstrijden. Renault Sport Racing laat 100 % vrouwelijke teams zich gratis inschrijven. Zo krijgt ook de diversiteit een duw in de rug en kunnen nieuwe talenten zich via de Clio Trophy Belgium in de kijker rijden.

Om alle rijders die met een Clio Rally 5 aan de start komen te belonen zet de Clio Trophy een aantrekkelijke prijzenpot op. Naast een getrouwheidspremie gereserveerd voor de teams die aan de eerste drie rally's van de Trophy deelnemen, wordt er bij iedere wedstrijd meer dan 10.000 euro aan premies verdeeld tussen de eerste vijf in de einduitslag en de eerste drie juniorrijders.

Op het einde van het seizoen krijgen de beste drie niet-juniorrijders van de algemene eindstand ook een premie. Tegelijk wordt de beste junior beloond met een stevige steun voor zijn verdere carrière. Die rijder mag tijdens het seizoen 2022 van het Belgian Rally Championship een officieel programma van minstens drie rally's met de Clio Rally 4 afwerken.

