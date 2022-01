Na afloop van 2021 is het tijd voor de statistieken en daaruit blijkt een beetje verrassend dat de Citroën C3 het voorbije jaar de populairste auto in België was.

Wat de merken betreft, is BMW de populairste constructeur in ons land, vooral dankzij een sterk en breed gamma geëlektrificeerde modellen. Maar bij de uitsplitsing per model moet het Duitse merk zijn koppositie toch afgeven. Hier verschijnt een outsider bovenaan de tabellen: de Citroën C3. Die Franse compacte wagen van de Stellantis Groep wist 9.128 landgenoten te overtuigen en ging daarmee de Volvo XC40 (8.945 verkochte exemplaren) en de Mini Cooper (6.949) vooraf.

Opmerkelijk is dat de Citroën C3 bij de opsplitsing per gewest nergens op nummer 1 staat. In Vlaanderen en Brussel was de Volvo XC40 het populairst en in Wallonië ging die eer naar de Dacia Sandero.

Tesla 3 populairste EV

Bij de 100% elektrische wagens werd de Tesla Model 3 het vaakst besteld: in 2021 zijn er 2.466 wagens van dit type ingeschreven.

Over het algemeen kende de markt van nieuwe wagens een rampzalig 2021 met slechts 383.123 verkochte auto's, een historisch dieptepunt. Daarbij is de opgang van de benzinemotor te noteren die 52% van de verkopen voor zijn rekening nam. De diesels zakten verder weg naar 23,9% en zijn bijna bijgebeend door de geëlektrificeerde modellen (23,4%). De 100% elektrische modellen op batterijen zijn intussen goed voor 5,9% van de inschrijvingen in ons land.

