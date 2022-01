Zonder corona had de Brussels Motor Show 2022 het voorbije weekend een grote volkstoeloop beleefd. Door corona hebben de kennismaking met en verkoop van nieuwe auto's nu plaats bij de lokale merkverdelers. Die zijn, met nog ruim een maand met voordelige saloncondities voor de boeg, niet ontevreden over de gang van zaken.

Na een aarzelende start melden zich almaar meer kandidaat-kopers op zoek naar de 'beste koop', zo is te horen bij een twintigtal willekeurig gekozen merkverdelers in de verschillende Vlaamse provincies. Wij vernemen ook dat de kandidaat-kopers effectief de intentie hebben een nieuwe auto te kopen. De meesten hebben zij zich vooraf grondig geïnformeerd via de site van hun favoriete merk en omzeggens allemaal hebben ze een afdruk op zak van de configuratie van hun droomauto. Daardoor gaat het kennismakingsgesprek al snel over in een zakelijke bespreking. Nog is het te vroeg om daar definitieve conclusies aan vast te knopen, voorlopig ziet het ernaar uit dat er een einde komt aan de neerwaartse spiraal van de autoverkoop.

De commerciële activiteiten hebben zich verplaatst van de Heizel naar de showroom van de merkverdelers. © Brussels Motorshow

Leveringstermijn is een belangrijk item geworden

In januari en bij uitbreiding februari is het een traditie in ons land dat de merken gunstige zogenaamde saloncondities aanbieden, als start in het nieuwe jaar. Dat blijft ook het geval zonder autosalon op de Heizel. Echt spectaculaire aanbiedingen zijn ons tot nog toe niet opgevallen, wel fikse kortingen die voor specifieke modellen oplopen tot 8 à 9.000 euro.

Nieuw zijn de hoge overnameprijzen: de tweedehandsmarkt boomt als nooit tevoren en dat vertaalt zich in fors gestegen prijzen voor occasiewagens in goede staat. Om een kandidaat-koper gunstig te stemmen zijn de dealers nu ook bereid een beduidend hogere overnameprijs te betalen dan pakweg één of twee jaar geleden. We spreken dan over 2.000 à 5.000 euro extra, afhankelijk van het merk en model alsook van de staat waarin het voertuig zich bevindt.

Inmiddels hebben de grote autogroepen begrepen dat met tweedehandsvoertuigen soms meer geld te verdienen valt dan met de verkoop van nieuwe auto's - op voorwaarde dat je dat op een grote schaal en professionele manier doet. Tot voor enkele jaren verkochten de merkverdelers overnames zo snel mogelijk door aan gespecialiseerde 'marchands' die op hun beurt over een internationaal netwerk beschikten. De marchands genoten niet altijd een goede faam en waren niet vies van laakbare praktijken zoals het terugdraaien van de kilometerteller of het maskeren van roestvorming.

Nieuw is ook dat nieuwe auto's nog maar zelden meteen leverbaar zijn. Door het chiptekort kampen omzeggens alle automerken met een aanzienlijk productieverlies dat voor sommige constructeurs oploopt tot meer dan 20 procent. Door de band genomen zijn de leveringstermijnen met minstens de helft toegenomen wat voor grote ergernis zorgt bij de klanten.

Leveringstermijnen van een half tot driekwart jaar zijn vandaag de gewoonste zaak van de wereld en zijn daarom een belangrijk item geworden tijdens een verkoopgesprek. Stel je in de plaats van een kandidaat-koper die zich al maandenlang het hoofd breekt over welke auto het best beantwoordt aan zijn of haar mobiliteitsprofiel én budget. Heeft die uiteindelijk de knoop doorgehakt, krijgt die te horen dat de wachttijd voor de wagen van zijn of haar dromen op zijn minst zes tot negen maanden bedraagt. Geloof me, dat is inmiddels meer regel dan uitzondering.

Om toch maar die nieuwe auto te kunnen verkopen, garanderen meer en meer merken kandidaat-kopers een vaste overnameprijs voor hun oude wagen die geldig blijft tot op de leveringsdatum van de nieuwe auto - ongeacht het aantal maanden dat daar overheen gaat. Het toont aan hoe ongemeen hard de concurrentiestrijd tussen de merken is geworden. Wij zijn getuige van een nieuwe paradox: aan de ene kant stijgen de prijzen van nieuwe auto's rasant, aan de andere kant dalen de winstmarges van de merken. Tenzij je Porsche heet. De Duitse sportwagenfabrikant heeft vorig jaar meer dan 300.000 wagens verkocht, een nieuw record in de geschiedenis van het merk en een verdrievoudiging van de omzet in vergelijking met 2011. Terzelfdertijd haalt Porsche een hoge winstmarge van 14,6 procent, niemand doet beter. Bestseller is de Macan (88.000 exemplaren in 2021), een compacte SUV die vanaf volgend jaar enkel nog als full electric wordt gebouwd. Tegen 2025 wil Porsche meer dan de helft van zijn modellen deels of volledig elektrisch aandrijven. Een derde van zijn omzet realiseert Porsche in China, Europa komt op plaats twee gevolgd door de Verenigde Staten.

De Bentayga is het best verkopende Bentley-model en telt meer en meer vrouwelijke eigenaars © Bentley

Luxemerken van Volkswagen Group verkopen beter dan ooit

Porsche maakt deel uit van de Volkswagen Group, net zoals Bentley en Lamborghini. In ons land worden beide luxemerken verdeeld door D'Ieteren Automotive, de grootste autoverdeler van het land met een marktaandeel van 21 procent en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Op een persconferentie lichtten de vertegenwoordigers de resultaten toe van hun respectievelijke luxemerken op de Belgische markt én wereldwijd.

2021 was voor Bentley een uitstekend jaar met een stijging van de verkoop met 31 procent, bestseller was de Bentayga (+16 %) met 36 procent van de omzet, gevolgd door de Continental GT (28 %). Eén op de vijf Bentayga's is een plug-in hybride, een eerste stap in de richting van de volledige elektrificatie van het gamma tegen 2030. Het iconische Engelse luxemerk kende in 2021 ook een sterke toename van het aantal vrouwelijke eigenaars. In België groeide het aantal inschrijvingen in 2021 met 9 procent, het aantal bestellingen met 70 procent.

De wereldwijde verkoop van Lamborghini steeg vorig jaar met 13 procent, in ons land met 40 procent waarbij bestseller Urus aan populariteit inboette (- 13 %) terwijl de verkoop van de Huracan steeg met 12 procent.

D'Ieteren Automotive verdeelt met onmiddellijke ingang de Rimac Nevara in ons land © Rimac

D'Ieteren importeur van Rimac

Hét grote nieuws was echter de aankondiging dat D'Ieteren Automotive met onmiddellijke ingang invoerder wordt van Rimac, het Kroatische merk van elektrische hypercars dat in 2009 werd opgericht

door Mate Rimac. De eerste contacten tussen D'Ieteren Automotive en Rimac Automobili dateren van de zomer van 2021.

Rimac Automobili telt 1300 werknemers waarvan 1100 ingenieurs, is gevestigd in de buurt van Zagreb, geldt als dé referentie op het vlak van elektrisch aangedreven high-performances bolides en is sinds vorig jaar voor 45 procent eigendom van Porsche AG nadat Rimac eigenaar was geworden van Bugatti dat voordien deel uitmaakte van de Volkswagen Group.

Naar aanleiding van de persconferentie in Autoworld Brussels presenteerde D'Ieteren Automotive de Rimac Nevara, de eerste hypercar van het merk - kostprijs 2,1 miljoen euro (btw niet inbegrepen). De elektrische hypercar bestaat uit een monocoque uit koolstofvezel, beschikt over vier elektrische motoren die ieder een wiel aandrijven en bezit een vermogen van omgerekend 1.914 pk. De Nevara heeft een topsnelheid 412 km/u en trekt in minder dan 2 seconden op van 0 naar 100 km/u, in iets meer dan 9 seconden van 0 naar 300 km/u. De nieuwkomer wordt in, Zagreb geproduceerd op een gelimiteerde oplage van 150 exemplaren. Geïnteresseerden kunnen terecht bij Bentley-Lamborghini in Drogenbos. Rimac krijgt naar verluidt nog voor de zomer op dezelfde site een showroom.

Volg op Kanaal Z het allerlaatste autonieuws vanuit de Rooftop Studio op het dak van Paleis 5 © Kanaal Z

Het laatste autonieuws dagelijks op Kanaal Z

Zonder autosalon op de Heizel heeft organisator Febiac nu minder om handen. 'Door corona voor het tweede jaar op rij geen autosalon van Brussel is vanzelfsprekend een streep door de rekening van de autosector. En niet te vergeten, ook door de rekening van de standenbouwers', aldus Gabriel Goffoy, communicatiedirecteur van Febiac. 'Gelukkig voor onze leden hebben de activiteiten zich verplaatst naar de showrooms van de merkverdelers en zijn die niet ontevreden met de opkomst én verkoop. De bezoekers die zij over de vloer krijgen, zijn geen toevallige passanten maar kandidaat-kopers die zeer gericht op zoek zijn naar de best mogelijke condities. Wat ontbreekt is het gemeenschapsgevoel dat zo typisch is voor een traditioneel autosalon op de Heizel dat met een half miljoen bezoekers vele decennia lang het grootste publieksevenement van het jaar is geweest. Het heimwee naar het jaarlijkse rendez-vous is groot onder de autoliefhebbers én exposanten. Ik twijfel er daarom niet aan dat de 100ste editie van de Brussels Motor Show die begin 2023 doorgaat, opnieuw een voltreffer wordt. Kandidaat-kopers moeten het nu ook stellen zonder een globaal overzicht van het modellenaanbod onder één dak, wat normaal gezien in de kaart speelt van de grote, bekende automerken die sterker present zijn in het straatbeeld.'

In afwachting zit de Febiac-equipe niet stil. 'Onze ambitie bestaat erin kandidaat-kopers op de hoogte te houden van het allerlaatste autonieuws en ze te overtuigen de stap naar de showrooms te zetten. Wij doen dat hoofdzakelijk via de media en creëren daarbij zowaar nieuwe kanalen. Zo zenden wij met ingang van maandag 17 januari elke dag een nieuwsbulletin uit van 99 seconden vanuit een tijdelijke Rooftop-studio op het dak van Paleis 5 op de Heizel. De video wordt elke dag uitgezonden op Kanaal Z, te gast zijn CEO's van de merken, (auto)journalisten en BV's die discussiëren over actuele thema's die te maken hebben met mobiliteit en duurzaamheid. Zij beantwoorden ook vragen van jongeren tussen 11 en 24 jaar. Per slot van rekening zijn zij onze klanten van morgen.'

