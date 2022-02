Een nieuw Chinees merk maakt zijn entree op de Europese markt. Zopas lanceerde Hongqi de E-HS9, een grote, luxueuze elektrische SUV met bovendien een aantrekkelijk prijskaartje van minder dan 60.000 euro.

Hongqi behoort tot de FAW Group en zet zijn eerste stappen op de Europese markt in Noorwegen met een elektrische premium SUV. Niet onlogisch, want dit land heeft de hoogste elektrificatiegraad op het continent. De E-HS9 is een uit de kluiten gewassen voertuig met een lengte van 5,2 meter, waardoor hij zich makkelijk kan meten met de grootste modellen op de markt. Niet alleen wat de afmetingen betreft, maar ook op vlak van prestaties en uitrusting.

De 5,2 meter lange Hongqi E-HS9 biedt vinnige prestaties. © GF

Tot 465 km elektrisch rijden

De Hongqi E-HS9 wordt aangeboden in twee vermogens- en drie uitrustingsniveaus. De Comfort basisversie met zeven zitplaatsen maakt gebruik van twee elektromotoren die ieder 217 pk en 300 Nm leveren en hun energie putten uit een accupakket van 84 kWh (76,5 kWh netto). Daarmee lukt een spurt van 0 tot 100 km/u in 6,5 seconden. Het rijbereik bedraagt 396 km (WLTP) en het maximum laadvermogen is 100 kW.

De hogere Premium en Exclusive varianten combineren een 217 pk en 300 Nm sterke elektromotor op de vooras met een exemplaar van 333 pk en 450 Nm achteraan, en snellen daarmee in 4,9 tellen naar 100 km/u. Dankzij het grotere accupakket van 99 kWh (netto 90 kWh) loopt de actieradius op tot 465 km (WLTP).

Een zeer ruim en rijkelijk uitgerust interieur. © GF

Prijzenkraker

De Hongqi E-HS9 oogt zeer fraai en gelijkt met zijn stoere stijl een beetje op de jongste generatie BMW's. De Comfort-versie is al rijkelijk uitgerust en staat in Noorwegen 61.750 euro geprijsd, een tarief dat bij de lancering zelfs nog zakt tot 59.750 euro. De nog completer uitgeruste Premium en Exclusive E-HS9 veranderen van eigenaar voor respectievelijk 69.800 euro en 77.750 euro.

Rekening houdend met de omvang, de prestaties en de uitrusting is deze Chinese nieuwkomer dus een echt koopje op de markt van elektrische premium SUV's. Alleen heeft de naam Hongqi natuurlijk nog niet de uitstraling van de Europese gevestigde waarden. De marktintroductie van Hongqi in de andere Europese landen zou snel moeten volgen.

