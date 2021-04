China krijgt historisch correcte Porsche 718 Spyder

Gert Verhoeven journalist

Porsche lanceert straks de Spyder-versie van de 718 Boxster op de Chinese markt. Interessant om weten is dat deze topvariante in Azië met de gewone tweeliter viercilinder (met turbo) is uitgerust. En niet met de atmosferische zescilinder boxermotor zoals in Europa.

Porsche lanceert de Spyder-versie van de 718 ook in China, maar daar moet de 'topversie' het met de basismotor stellen, de uitstekende PDK-versnellingsbak is wel standaard. © GF