Opel levert een primeur met zijn e-Rally Cup die voorbehouden is aan de elektrische Corsa-e. Onder de deelnemers ook een Belgische rijder die de steun van de invoerder geniet: Charles Munster.

De elektrificatie zet zich ook door in de autosport. De Formule E draait al even op kruissnelheid en tal van andere elektrische raceprojecten zitten in de pijplijn. In de rally neemt Opel een pioniersrol op zich met lancering van de e-Rally Cup die gebruik maakt van de Corsa-e. Deze elektrische rallywagens starten dit jaar voor het eerst op Duitse bodem. Op de deelnemerslijst prijkt een jonge Belgische beloftevolle rijder, Charles Munster die de kleuren van het Opel Team Belgium verdedigt.

Opel e-Rally Cup © GF

Dit is geen onbekende naam in rallymiddens want zijn vader Bernard Munster was jarenlang één van de toprijders op nationaal niveau, die 30 jaar gelden voor het Opel Team Belgium uitkwam ook in een Corsa, maar dan een Gsi op benzine. "Ik reed drie seizoenen voor het Opel Team Belgium en kijk met veel plezier terug op die periode. Het was altijd een gek gezicht: ik als boomlange piloot en Willy Lux als kleine copiloot. We waren een perfect duo en amuseerden ons geweldig", vertelt Bernard, die nu eigenaar is van BMA Motorsport.

© GF

Zoon Charles kreeg het rallyrijden dan ook met de paplepel binnen en maakte zijn debuut enkele jaren geleden. Hij behaalde al mooie resultaten, onder meer in de Opel Adam Rally Cup. Nu zit hij dus in het internationale gezelschap van de nieuwe Opel e-Rally Cup. "Ik kijk er enorm naar uit. Deze nieuwe formule is baanbrekend en past volledig in de verantwoordelijkheid die de autosector opneemt op vlak van milieu", vertelt Charles Munster. "Spectaculair is vooral het 'vroege' koppel van de motor. En een andere grote aanpassing als piloot is het goed beheren van de remmen, vermits afremmen op de motor minder hevig kan. Het wordt een stevige uitdaging."

De elektrificatie zet zich ook door in de autosport. De Formule E draait al even op kruissnelheid en tal van andere elektrische raceprojecten zitten in de pijplijn. In de rally neemt Opel een pioniersrol op zich met lancering van de e-Rally Cup die gebruik maakt van de Corsa-e. Deze elektrische rallywagens starten dit jaar voor het eerst op Duitse bodem. Op de deelnemerslijst prijkt een jonge Belgische beloftevolle rijder, Charles Munster die de kleuren van het Opel Team Belgium verdedigt.Dit is geen onbekende naam in rallymiddens want zijn vader Bernard Munster was jarenlang één van de toprijders op nationaal niveau, die 30 jaar gelden voor het Opel Team Belgium uitkwam ook in een Corsa, maar dan een Gsi op benzine. "Ik reed drie seizoenen voor het Opel Team Belgium en kijk met veel plezier terug op die periode. Het was altijd een gek gezicht: ik als boomlange piloot en Willy Lux als kleine copiloot. We waren een perfect duo en amuseerden ons geweldig", vertelt Bernard, die nu eigenaar is van BMA Motorsport.Zoon Charles kreeg het rallyrijden dan ook met de paplepel binnen en maakte zijn debuut enkele jaren geleden. Hij behaalde al mooie resultaten, onder meer in de Opel Adam Rally Cup. Nu zit hij dus in het internationale gezelschap van de nieuwe Opel e-Rally Cup. "Ik kijk er enorm naar uit. Deze nieuwe formule is baanbrekend en past volledig in de verantwoordelijkheid die de autosector opneemt op vlak van milieu", vertelt Charles Munster. "Spectaculair is vooral het 'vroege' koppel van de motor. En een andere grote aanpassing als piloot is het goed beheren van de remmen, vermits afremmen op de motor minder hevig kan. Het wordt een stevige uitdaging."