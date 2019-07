Caterham heeft zopas de CRS-versie gelanceerd van de krachtigste motorisatie die in de 'Seven' tweezitter roadster wordt aangeboden. Deze versie kan rekenen op een aangepast en nog sportiever onderstel.

Deze 485 CRS is de topversie van het Caterham Seven gamma en wordt aangedreven door een tweeliter Ford Duratec motor die 237 pk en 206 Nm aan trekkracht levert. Liefhebbers van het genre kunnen deze spartaanse tweezitter kopen vanaf 54.995 euro (excl. BTW) maar de kleine Britse sportwagenfabrikant biedt ook een heel gamma personaliseringsmogelijkheden.

Het grote verschil met de gewone 485 versie zit in de geïntegreerde voorvering en de volledig onafhankelijke achtervering. Caterham monteert 15 inch grote CSR aluminium velgen die voorzien zijn van Avon ZZS-banden.

De compacte krachtpatser haalt een topsnelheid van 225 km/u en met dank aan het bijzonder lage gewicht van amper 580 kg, spurt hij in amper 3,9 seconden van 0 tot 100 km/u. Hij heeft een verhouding vermogen/gewicht (409 k per ton) die vergelijkbaar is met die van een Lamborghini Huracan of een Ferrari 599. De 485 CSR heeft bovendien recht op beklede deurpanelen, een dashboard van carbon, verstelbare lederen stoelen, een afneembaar Momo-stuur en een sperdifferentieel.(Belga)