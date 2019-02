Car-Pass geeft nog meer informatie

De "Car-Pass" wet die de fraude met de kilometertellers wil bestrijden, dateert uit 2004. Het werd dus hoog tijd om deze aan te passen aan de noden van vandaag. Naast de kilometerhistoriek zal de Car-Pass voortaan extra informatie bevatten zodat de koper zich een beter beeld van de auto zal kunnen vormen.

Vanaf 1 maart worden ook de Euronorm en de CO2-uitstoot vermeld, die de basis vormen van de autofiscaliteit, alsook een keuring na een ongeval. Voertuigen die een zwaar ongeval hebben gehad, moeten namelijk een strenge keuring ondergaan. Sommige van deze voertuigen worden echter na een gebrekkige herstelling zonder keuring te koop aangeboden. Om dit onmogelijk te maken, zal de koper op de Car-Pass kunnen aflezen of er op het voertuig nog een keuring na ongeval moet plaatsvinden.

En ten slotte zal de Car-Pass vanaf 1 januari 2020 ook niet uitgevoerde terugroepacties vermelden, die de autoconstructeurs of invoerders verplicht aan de vzw zullen moeten meedelen. Wanneer een handelaar een occasie te koop aanbiedt is hij verplicht om de informatie, die op de Car-Pass staat, ook in de advertentie of de showroom te tonen, en uiteraard moet hij het document bij de verkoop afleveren.(Belga)