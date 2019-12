In de merchandising van de automerken zitten vaak leuke hebbedingetjes voor autoliefhebbers. Een ideale cadeautip voor de kerst.

Zo vonden we enkele leuke en originele geschenkjes in de Volkswagen Shop. Voor heren zijn er bijvoorbeeld manchetknopen in de vorm van de wielen van een Kever of een zijden stropdas van hoge Italiaanse kwaliteit waarop het VW-logo subtiel is aangebracht.

Dames kan je dan weer plezier doen met een turquoise halsketting met een T1-hangertje met vier swarovski-steentjes op de koplampen of een pocketparaplu van "Volkswagen Design" met automatische opening en sluiting door middel van een drukknop en een handvat uit kunststof met een Volkswagen-opschrift.

Voor de jeugd is er een hippe sportslee in ware GTI-stijl, die een echte blikvanger op de piste kan worden, of een T1 in Lego. Deze authentieke camper is een fraaie replica van de klassieke Volkswagen Camper Van uit 1962. Aan de buitenzijde kan je onder andere vooraan de fantastische gedetailleerde 'V' vorm terugvinden, net als het openstaande dak en opengaande zijdeuren. Andere details zijn de originele VW viercilinder boxermotor, de versnellingspook en de iconische snelheidsmeter.(Belga)