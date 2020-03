Op basis van de G 63 AMG hebben de Brabus-technici deze krachtige pick-up met bijzondere 4x4-capaciteiten ontwikkeld. Met een aangepaste vering wordt de bodemspeling opgetrokken tot 49 cm.

De achterkant werd opnieuw ontworpen zodat hij de typische pick-up vormtaal krijgt. Er komen nog ingrijpende aanpassingen zoals de wielbasis die 50 cm werd verlengd zodat de Brabus 5,31 m meet. Het vermogen van de V8-motor werd opgetrokken tot 789 pk zodat deze mastodont geen moeite heeft met besneeuwde hellingen. Op asfalt spurt de AMG in 4,8 seconden van 0 naar 100 km/u en hij haalt een topsnelheid van 210 km/u omdat de offroad banden geen hogere snelheden toelaten. Om de dominante look te versterken, monteert men 22 inch velgen met Pirelli Scorpion ATR-banden.

Deze Brabus 800 is niet alleen een hebbeding voor gefortuneerde liefhebbers van het genre. Hij is tevens uitgerust met een platform waarop drones kunnen opstijgen en landen. Men kan met de offroader in de meest onherbergzame gebieden rijden en via de drone kan men bijvoorbeeld een skiër in moeilijkheden materiaal brengen. Deze ultramoderne Wingcopter drone haalt een snelheid van 240 km/u en komt tot 120 km ver.

De basisprijs van deze Brabus 800 Adventure XP start vanaf 389.000 euro. De versie die de constructeur in Genève wilde tonen (boordevol accessoires, waaronder de Wingcopter, kost ruim 666.386 euro.(Belga)

