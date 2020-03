Met de i3 zette BMW in 2013 zijn eerste elektrisch aangedreven stadswagen in de markt, één jaar later volgde de futuristisch ogende coupé i8. Die werd aangedreven door één krachtige elektro- en één kleine benzinemotor. Met zijn stroomversnelling zette BMW zijn directe concurrenten voor schut. Maar de autoconstructeur verzuimde een vervolg te breien aan zijn e-offensief waardoor het zijn voortrekkersrol kwijtspeelde. Met de iX3 dit jaar en de iNext en i4 volgend jaar hoopt BMW opnieuw aansluiting te vinden bij de kop van het peloton.

BMW en Mercedes leveren al jaren een verbeten strijd voor de pole position in het lucratieve premiumsegment. Het ene jaar eindigt de ene op de eerste plaats, het andere jaar de andere. Beide merken vissen in dezelfde vijver, van onvoorwaardelijke klantentrouw is geen sprake meer. Hun klanten zijn goed bij kas maar ook veeleisend. De plus- en minpunten van hun beider modellenaanbod wordt met een vergrootglas bekeken én vergeleken, alleen het beste is goed genoeg.

Uppercut van BMWMet de lancering van de i3 en i8 in respectievelijk 2013 en 2014 deelde BMW een uppercut uit aan zijn directe concurrenten. Een tegenreactie kon niet uitblijven. Audi, Mercedes, Porsche maar ook Jaguar en Volvo maakten miljarden vrij voor de ontwikkeling en implementatie van elektrische aandrijving. Audi en Porsche konden daarbij rekenen op de financiële en technologische steun van de Volkswagen Group. Zonder steun van wie dan ook lanceerde Jaguar begin 2018 met de I-Pace de eerste elektrisch aangedreven SUV. Audi en Mercedes introduceerden vorig jaar de e-Tron en EQC op basis van een bestaand model met conventionele aandrijving en Porsche maakte met de full electric Taycan een vuist tegen Tesla. Bij Volvo Gent rolde voor enkele weken de eerste elektrisch aangedreven XC40 van de band. Voornoemde luxemerken hebben inmiddels concurrentie gekregen van enkele Europese en Aziatische volumemerken zoals Citroën, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Seat en Skoda die elk hun deel van de koek opeisen. Zij doen dat met attractieve en min of meer betaalbare modellen met een acceptabele actieradius. Verkoop BMW i3 en i8 bleef beneden de verwachtingen De elektrische trein lijkt daarmee definitief vertrokken al blijft het beperkte rijbereik een hoge drempel voor heel wat consumenten, omdat ons land nog altijd niet beschikt over een fijnmazig uitgebouwd netwerk van laadpalen. Door de laksheid van de overheid. Pionier BMW liet al die tijd niks van zich horen, het verzuimde op die manier een vervolg te breien aan zijn eerste e-offensief. Over het waarom heeft de Beierse constructeur nooit een geloofwaardige uitleg gegeven. Off the record was te horen dat de i3 en i8 niet het verhoopte verkoopsucces hadden opgeleverd en dat de familie Quandt, hoofdaandeelhouder van BMW, daarom had beslist om tijdelijk de stekker uit de elektrische auto te trekken en sterker in te zetten op hybrideaandrijving. Eerst moest er geld worden verdiend maar dat was niet mogelijk met de i3 en i8. Beide modellen zijn echte high tech-producten die zijn opgebouwd uit zeer dure materialen, wat zich automatisch vertaalt in een hoge kostprijs. BMW heeft altijd veel geld verdiend met het creëren van nichesegmenten en verkopen van nichemodellen, met de i3 en i8 is dat niet gelukt. Beter laat dan nooitDe beslissing om een stap terug te zetten, bleef niet zonder gevolgen. Heel wat managers en ingenieurs keerden BMW ontgoocheld de rug toe en vonden onderdak bij de concurrentie. BMW verloor ook vele trouwe klanten, onder andere aan Tesla dat zich de voorbije jaren een sterk imago heeft opgebouwd door in te zetten op full electric cars met een zeer ruime autonomie. Ondertussen hebben ook Audi, Mercedes, Porsche en andere premiummerken hun achterstand op BMW omgebogen in een voorsprong en is het in München nu alle hens aan dek. Er gaat bij wijze van spreken geen dag voorbij zonder een hoerabericht uit Beieren over projecten die op tafel liggen of in uitvoering zijn. Op het einde van de dag blijkt het echter vaak om veel geblaat en weinig wol te gaan. Tenminste voor wie ongeduldig op nieuwe modellen uit München zit te wachten die de handschoen kunnen opnemen tegen de nieuwe e-modellen van de concurrentie. Voorlopig moet die genoegen nemen met de belofte dat eind van dit jaar de iX3 op de markt komt, in 2021 volgen dan de iNext en i4. Radiatorgrille Concept i4 zorgt voor discussie Onder het motto 'beter laat dan nooit' wilde BMW de Geneva International Motor Show van begin maart aangrijpen om de schijnwerpers te richten op de BMW Concept i4. Maar de GIMS is te elfder ure afgelast, de fysieke kennismaking met het studiemodel is verdaagd naar een later tijdstip. De Concept i4 herinnert sterk aan de BMW4 Gran Coupé, een sierlijke vierdeurs die goed in de markt ligt. De concept car draagt de signatuur van Adrian van Hooydonk die her en der wordt verweten te weinig creativiteit aan de dag te leggen waardoor de nieuwe BMW-modellen weinig appetijt opwekken en snel gaan vervelen. De Senior Vice President BMW Group Design heeft de kritiek blijkbaar ter harte genomen. De Concept i4 is een elegante 4-deurs coupé met een radiatorgrille die meteen voor ophef heeft gezorgd en twijfel doet rijzen over de goede smaak van de designer van Nederlandse komaf. Je bent voor of tegen, een tussenweg is er niet. Volgens een persmededeling van BMW legt de oversized nierengrille een 'verband tussen verleden en toekomst'. En omdat er geen verbrandingsmotor is die moet worden gekoeld, vervult de grille primair de rol van een intelligent paneel dat tal van sensoren herbergt. De grille als teaser voor verborgen technologie.Van het nieuwe driedimensionale en transparante logo dat volgens het merk een voorafbeelding is van de nieuwe BMW-vormtaal is inmiddels geweten dat het om een probeersel gaat. Binnenin trekt het zogenaamde Curved Display alle aandacht. Informatiedisplay en Control Display vormen een geheel in een gebogen vorm die op de bestuurder is gericht. Het Curved Display bestrijkt het grootste deel van het dashboard, vrijwel alle functies kunnen via het touchscreen worden bediend, waardoor het aantal toetsen en knoppen tot een minimum kon worden beperkt. De look en feel zijn duidelijk beïnvloed door de nieuwste generatie elektronische apparaten. Sound of silenceVolgens BMW zal de BMW i4 over een autonomie van 600 kilometer (WLTP) en vermogen van 530 pk beschikken, hij zal in vier seconden accelereren van 0-100 km/u en een topsnelheid bereiken van 200 km/u. Omdat we hier te maken hebben met een elektrische auto die geen motorgeluid produceert, heeft BMW een zogenaamde Iconic Sounds Electric laten ontwikkelen die de e-mobielen van BMW een eigen sound meegeeft die verandert in functie van de gekozen rijmodus. Ook zijn er specifieke geluiden voor het openen van het portier en opstartscherm. Terwijl de iX3 in China van de band zal lopen, zal de i4 in München worden gebouwd op de bestaande assemblagelijn. Die wordt in de loop van 2021 aangepast, voor de ombouw trekt BMW 200 miljoen uit.