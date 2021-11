De geofencingtechnologie van BMW laat de hybride modellen van het merk automatisch elektrisch rijden in de lage-emissiezones van steden. Een hoogtechnologisch snufje dat een belangrijke bijdrage kan leveren tot een betere levenskwaliteit in onze stadscentra.

Door de geofencingtechnologie is het mogelijk om stadscentra waar lage uitstootnormen gelden af te bakenen en die informatie door te sturen naar voertuigen. Dat is vooral nuttig voor hybride wagens die een elektromotor combineren met een klassieke verbrandingsmotor op fossiele brandstof en die dus op het gepaste moment moeten overschakelen op de elektrische modus. Voor de bestuurder is dit moeilijk in te schatten of te omslachtig, zodat deze switch vaak niet zal gebeuren.

Ook in België

Vandaar dat BMW deze handeling heeft geautomatiseerd met behulp van de geofencingtechnologie. De lijst met BMW eDrive Zones omvat intussen 138 steden in Europa, waaronder ook 10 in België.

Volgens het Duitse merk werden de voorbije 3 maanden ruim 3 miljoen kilometers elektrisch gereden in deze steden in plaats van met fossiele brandstoffen. Dat levert een gigantische besparing van uitstoot van schadelijke stoffen en CO 2 . Volgend jaar komen er nog een 30-tal nieuwe steden bij op de lijst.

BMW wil zijn hybride bestuurders ook motiveren om zoveel mogelijk elektrisch te rijden door het toekennen van bonuspunten voor elke elektrisch gereden kilometer en zelfs dubbele punten in de eDrive Zones. Met deze bonuspunten kunnen de BMW Hybrid-rijders een laadkrediet verdienen om later te besteden.

