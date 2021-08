BMW iX3 krijgt zeer vroege update

Gert Verhoeven journalist

De elektrische versie van BMW's compacte SUV is niet eens een volledig jaar op de markt of er komt al een update. Slecht nieuws voor de klanten van het eerste uur, want die rijden dan met een 'oud' model en ze zien hun eventuele inruilwaarde vroeger dalen.

Deze elektrische BMW krijgt minder dan een jaar na zijn marktintroductie al een update met ... grotere nieren. © GF