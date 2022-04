BMW werkt aan een opvolger voor zijn grote 7-Reeks en brengt ook een zuiver elektrisch aangedreven variant op de markt, de i7.

De nieuwe 7-Serie zal op 20 april officieel worden onthuld, samen met de i7. Heel veel technische details zijn daarover nog niet uitgelekt, maar vast staat dat BMW vooral zal inzetten op nieuwe technologie. Immers, de 7-Serie van BMW valt te vergelijken met de S-Klasse van Mercedes en dat zijn modellen die traditioneel een showcase vormen voor nieuwe (en vaak dure) technologieën die later ook in de compactere en meer betaalbare modellen hun intrede maken.

BMW is overigens druk doende in het topsegment, want er komt ook een vernieuwde versie van de X7, de grootste SUV van BMW-origine die voor het eerst in 2019 op de markt kwam. Deze nieuwe X7 biedt plaats aan zeven inzittenden en maakt het verschil met de nieuwe neus die je herkent aan de smalle en horizontaal gevormde koplampen. De grote 'nieren' vooraan, die bij heel wat BMW-liefhebbers voer voor discussie zijn, kunnen nu ook optioneel worden verlicht.

BMW voorziet bij de lancering drie motorisaties. De basisversie is een zes-in-lijn benzinemotor die 380 pk levert. De topversie een V8 van 530 pk en kilometervreters worden bedacht met een dieselversie die 352 pk sterk is. Alle motoren zijn uitgerust met een mild hybride 48 Volt systeem in combinatie met een achttraps (Steptronic) automaat.

