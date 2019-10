De hele BMW 8-Reeks heeft nu zijn hypersportieve en potente M-uitvoering. In de Competition variant loopt het vermogen zelfs op tot 625 pk.

De BMW M8 Gran Coupé wordt aangedreven door dezelfde 4.4 V8-biturbo die ook in de zustermodellen - Coupé en Cabrio - zit. De 'gewone' M8 produceert 600 pk bij 6.000 opm en een koppel van 750 Nm tussen 1.800 tot 5.600 opm. Wie daaraan niet genoeg heeft, kan nog steeds de M8 Competition met 25 pk extra bestellen. Steeds wordt die power via de Steptronic achttrapsautomaat en de xDrive naar de vier wielen gesluisd. De rijprogramma's zijn echter zo afgesteld dat de bestuurder het dynamische gevoel van een achterwielaangedreven sportwagen behoudt. Het tempo is stevig aan boord van de M8 of de M8 Competition met een spurt van een 0 tot 100 km/u in respectievelijk 3,3 en 3,2 seconden. De M8 Gran Coupé is te herkennen aan de zwarte grille, de achterspoiler, de sportuitlaat, de specifieke 20-duims velgen en de M-uitdossing van het interieur. Deze razendsnelle BMW 8 is in het voorjaar van 2020 leverbaar.(Belga)