De plug-in hybride versie van de BMW 5-Reeks heeft voortaan recht op een grotere batterij zodat het zuiver elektrische rijbereik vergroot. Op die manier daalt ook de CO2-emissie van de wagen zodat hij een gunstiger fiscaal regime geniet.

BMW voorziet meteen twee versies: de basisversie is achterwielaangedreven en het plug-in hybride topmodel is tevens uitgerust met xDrive vierwielaandrijving. Onder de motorkap van de 530e zit een tweeliter viercilinder turbomotor op benzine die 184 pk levert in combinatie met een 113 pk sterke elektromotor. Dat levert een systeemvermogen van 252 pk op. Deze versie beschikt over een Steptronic achttrapsautomaat waarin de elektromotor werd geïntegreerd. De capaciteit van de lithium-ion batterij werd opgetrokken met 30% en stijgt van 9,2 tot 12 kWh.

Interessant detail is dat de omvang van de batterij niet werd vergroot zodat de 5-Reeks nog steeds een koffervolume biedt van 410 liter, de accu zit immers hoofzakelijk onder de achterbank. Gemeten volgens de WLTP-norm komt de BMW in zuiver elektrische modus tot 66 km ver met één batterijlading. De topsnelheid in de zero emissie rijstand bedraagt 140 km/u. In de hybride modus spurt de 530 in amper 6,1 seconden van 0 tot 100 km/u en de topsnelheid bedraagt 235 km/u. De zuinigste versie haalt een (norm-)verbruik van 1,6 liter benzine, wat neerkomt op een CO2-afgifte van amper 36g/km.(Belga)