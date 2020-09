De Oostenrijkse tuner Blechmann onthult zijn interpretatie van de BMW R 18 cruiser. Het werd een prachtige en eigenzinnige creatie.

De lancering eerder dit jaar van de BMW R 18 was voor Bernhard Naumann, een gerenommeerde motortuner uit Oostenrijk die ook bekend staat als Blechmann in de customizing scene, de aanzet om zijn creativiteit weer eens de vrije loop te laten. Dit model grijpt namelijk terug naar de basis van de motorgeschiedenis van het Beierse merk en legt de link naar iconische modellen als de R5, met een duidelijke focus op de zuivere essentie van het motorrijden.

Voor de Blechmann R 18 maakte Naumann gebruik van het originele frame en de montagepunten van de BMW. De tuner heeft een aparte manier van werken. "Ik begin steeds met het strippen van de motorfiets, dan ontstaan er als het ware een wit canvasdoek van waar ik mijn creatie begin te ontwikkelen", licht hij toe. "Ik noem dit 'rapid-prototyping-Blechmann-style'. Dit maakt mijn werk uniek. Anderen tekenen hun ontwerp meestal eerst volledig uit, bij mij groeit dat tijdens het werk."

De sportieve eenzitter behoudt de achterstructuur, waar een achterlicht van Kellermann werd gemonteerd. De benzinetank werd dan weer duchtig aangepast. Ze werd beduidend smaller, waardoor de look meteen sportiever werd en de krachtbron duidelijker zichtbaar. Tegelijk werd door de knie-uitsparingen de atletische lijn extra benadrukt. Op de originele voorvork werd een specifiek stuur geplaatst. De wat naar voor hellende zwarte stuurkuip met de niervormige koplamp maken het plaatje compleet.

Het team van Blechmann had ongeveer 450 uren nodig voor de transformatie van de BMW R 18, met een prachtig resultaat als gevolg. (Belga)

