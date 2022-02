Van alle auto's die vorig jaar in Europa werden verkocht was één op de elf volledig elektrisch. Daarmee is het marktaandeel voor het tweede jaar op rij flink gestegen.

Uit cijfers van de Europese Federatie van Autobouwers (ACEA) blijkt dat 9,1 procent van de verkochte auto's in 2021 een elektrisch model was, een erg grote stijging tegenover 2019, toen amper 1,9 procent elektrisch was.

De grootste markt blijft Duitsland, goed voor 356.000 verkochte auto's. Frankrijk en Italië volgen met respectievelijk 162.000 en 67.000 exemplaren. In België werden er 22.700 volledig elektrische wagens verkocht, een stijging van meer dan 50 procent tegenover het jaar ervoor.

Europese normen

Maar wat betreft marktaandeel is Nederland koploper met 20 procent, gevolgd door Zweden (19 procent) en Oostenrijk (14 procent). Griekenland geeft dan weer alle landen het nakijken wat de groei betreft: 220 procent in 2021.

Samen met plug-in hybrides halen volledig elektrische auto's in de EU een marktaandeel van 18 procent, een verzesvoudiging sinds 2019. De groei heeft veel te maken met Europese normen, die autofabrikanten verplichten om elektrische modellen te verkopen. Dieselvoertuigen zitten in het verdomhoekje en maken nog amper 20 procent uit van de verkoopcijfers.

