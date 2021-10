Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Als je op wintervakantie wilt met je elektrische wagen, ga je op zoek naar winterbanden. Om vervolgens te ontdekken dat er (voorlopig) geen specifieke winterbanden voor elektrische voertuigen bestaan.

Geen nood: met een stel vierseizoenenbanden onder je carrosserie kan je toch veilig vertrekken. Per de Vries, voorzitter van de Commissie Pneuband België, legt uit: 'De all seasons-band demonstreert tot wat de fabrikanten op technologisch vlak in staat zijn. Niet dat vierseizoenenbanden in winterse omstandigheden in de Alpen of Dolomieten evengoed presteren als winterbanden, maar ze voldoen wel om onder normale omstandigheden de winter door te komen. Ze zijn voorzien van het symbool van een berg met drie toppen met een sneeuwvlok en zijn dus officieel gecertificeerd voor gebruik onder winterse omstandigheden.'

Vierseizoenenbanden zijn niet duurder dan winterbanden. Dat maakt ze een goed alternatief voor wie geen extra geld wilt uitgeven aan winterbanden en het hele jaar door wilt rijden met dezelfde set banden, aldus nog Per de Vries. De bandenfabrikanten investeren aan de lopende band in toepassingen die de vierseizoenenbanden nog efficiënter moeten maken zowel in de winter als in de zomer.

In deze artikelreeks, gespreid over meerdere maanden, krijgt u elke week het antwoord op drie vragen over elektrisch rijden. Zit u met een vraag die nog niet beantwoord werd? Stel ze gerust hier.

Geen nood: met een stel vierseizoenenbanden onder je carrosserie kan je toch veilig vertrekken. Per de Vries, voorzitter van de Commissie Pneuband België, legt uit: 'De all seasons-band demonstreert tot wat de fabrikanten op technologisch vlak in staat zijn. Niet dat vierseizoenenbanden in winterse omstandigheden in de Alpen of Dolomieten evengoed presteren als winterbanden, maar ze voldoen wel om onder normale omstandigheden de winter door te komen. Ze zijn voorzien van het symbool van een berg met drie toppen met een sneeuwvlok en zijn dus officieel gecertificeerd voor gebruik onder winterse omstandigheden.'Vierseizoenenbanden zijn niet duurder dan winterbanden. Dat maakt ze een goed alternatief voor wie geen extra geld wilt uitgeven aan winterbanden en het hele jaar door wilt rijden met dezelfde set banden, aldus nog Per de Vries. De bandenfabrikanten investeren aan de lopende band in toepassingen die de vierseizoenenbanden nog efficiënter moeten maken zowel in de winter als in de zomer.In deze artikelreeks, gespreid over meerdere maanden, krijgt u elke week het antwoord op drie vragen over elektrisch rijden. Zit u met een vraag die nog niet beantwoord werd? Stel ze gerust hier.