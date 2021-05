Bentley neemt een derde locatie in ons land in gebruik. Naast de hoofdzetel in Brussel en de dealer in Knokke komt er een nieuwe showroom bij in Wommelgem, in de economisch belangrijke Antwerpse Noordrand.

Het Britse prestigemerk dat in ons land door D'Ieteren wordt ingevoerd, was al enige tijd aanwezig in de Antwerpse regio. Bentley Antwerp opende in mei 2018 de deuren in de vorm van een concept store binnen het Porsche Centre Antwerpen aan de Uilenbaan in Wommelgem. Het werd een vliegende start, de vooropgestelde objectieven werden behaald en intussen zijn er al 113 auto's verkocht. Niet slecht in deze economisch moeilijke tijden.

"Vanaf het begin hebben we sterk ingezet op de klantenbeleving. Het is onze overtuiging dat een Bentley-rijder meer koopt dan alleen de auto", zegt salesmanager Benny Peeraer.

"Het succes van initiatieven zoals de Bentley Boutique en op maat gemaakte Experience Days voor onze klanten, sterken ons in deze overtuiging. Met onze nieuwe vestiging versterken we de voor dit prestigesegment zeer belangrijke merkbeleving. In deze showroom willen we nieuwe en bestaande klanten ontvangen in het stijlvolle kader dat bij Bentley past".

Een blik in de gerenoveerde showroom. © GF

Voor de vestiging van Bentley Antwerp is gekozen voor een bestaand gebouw aan de Autolei 330 in Wommelgem, dat volledig conform de huidige milieureglementering werd gerenoveerd. "Daarnaast moest ook rekening gehouden worden met de strenge eisen die Bentley zelf oplegt", verduidelijkt managing director Erik Michiels. "Zowel de indeling van de showroom als de gebruikte meubels en materialen moeten voldoen aan het lastenboek van Bentley."

