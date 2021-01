Bentley stelt een nieuwe plug-inhybride variant van zijn SUV voor die 50 km elektrisch kan rijden en een facelift onderging.

Ook de prestigemerken grijpen naar elektrificatie om het verbruik en de uitstoot van hun globaal gamma onder controle te houden. Zo had Bentley al een hybride versie in zijn SUV-gamma, dat verder bestaat uit de Bentayga (4.0 V8 met 550 pk) en de Bentayga Speed (6.0 W12 met 635 pk). Deze Bentayga Hybrid krijgt nu update en gaat aan de stekker, waardoor zijn elektrisch rijbereik stijgt van 38 tot 50 kilometer. Het totale bereik zou een goede 850 kilometer bedragen.

Het hybride aandrijfconcept blijft gelijkaardig aan de 'gewone' hybride met een combinatie van een 3,0-liter grote V6 benzinemotor met twee turbo's en een elektromotor van 128 pk en 350 Nm. Samen produceren die een vermogen van 449 pk en 700 Nm. Het batterijpakket heeft een capaciteit van 17,3 kWh en een laadvermogen van 7,2 kW/h.

Verder kreeg de plug-in hybride Bentayga ook de facelift die de andere versies al ondergingen, met als opvallendste elementen een nieuwe grille en matrixledkoplampen, en achterlichtblokken in de stijl van de Continental. Ook het interieur werd opgefrist en het comfort werd daar naar een nog hoger niveau getild met onder andere comfortabelere stoelen en meer beenruimte voor de achterste passagiers.

Bentley Bentayga Hybrid © GF

Tenslotte kreeg de Bentayga Hybrid nog een update van zijn infotainmentsysteem met een 10,9" scherm en compatibiliteit met Android Auto en Apple CarPlay.

