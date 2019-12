Bentley brengt een speciale serie van zijn Continental GT-coupé op de markt naar aanleiding van het record dat op de Pikes Peak heuvelklim (in GT-categorie voor productiewagens) werd gerealiseerd. Om deze versie exclusief te houden, worden slechts vijftien exemplaren gebouwd.

Deze versie is duidelijk de meest scherpe en meest geavanceerde variant van de Engelse coupé. Ter herinnering, de recordauto klokte de 12,4 mijl van de Pikes Peak klimrace af in iets meer dan 10 minuten en versloeg zo het vorige record met ruim 8 seconden.

Het gaat om een straatlegale versie die wordt afgewerkt met een carbon koetswerkkit en in de kleur 'Radium by Mulliner' wordt gelakt, net als de racewagen. Glanzende zwarte elementen zorgen voor subtiele nuances in het geheel. Hij oogt alles behalve discreet en deze Continental GT krijgt gifgroene remklauwen, Pirelli P Zero "Color Edition"-banden en Pikes Peak-emblemen op de bumper. De 22-inch velgen (Mulliner Driving Specification) komen in zwarte hoogglans en het "100" radiatorrooster maakt het verschil.

Het interieur wordt afgewerkt met Alcantara en contrasterende Radium stiknaden in combinatie met het Beluga leer. Het stuur heeft gekruiste stiknaden en een centrale band van Radium, net als de racewagen. Carbon elementen maken duidelijk dat het om een bijzonder exclusief model gaat. Onder de motorkap zit uiteraard de 12-cilinder benzinemotor van 626 pk en 900 Nm, genoeg voor een topsnelheid van 333 km/u.(Belga)