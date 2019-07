Deze Continental cabriolet brengt een eerbetoon aan de eerste Bentley Blower uit 1929 en dus meteen ook aan de racegenen van het merk. Reken maar dat deze wagen een collector's item wordt.

Dit model gebruikt als basis de nieuwste cabrioletversie van de Continental en heeft de 635 pk en 900 Nm sterke W12 onder de motorkap zitten. Een technisch pareltje dat deze Bentley een top van 333 km/u bezorgt, wat hem een van de snelste cabriolets met vier zitplaatsen ter wereld maakt. Deze Continental GT C Number 1 Edition werd ook onder handen genomen door de experts van de Mulliner-afdeling die voor een exclusieve personalisering zorgden en daarvoor enkel de beste materialen gebruikten.

Op deze exclusieve Bentley vind je onder meer een logo in 18 karaatsgoud en werd het nummer 1 op de grille geverfd als verwijzing naar de racewagens van weleer. Voor de koetswerkkleur kan de klant kiezen tussen het opvallende Dragon Red of het klassiekere Beluga Black, eventueel in combinatie met een rode vouwkap, wat voor een bijzonder cachet zorgt.

De Bentley Continental GT C Number 1 is de laatste in een reeks van drie modellen die in kader van het 100-jarig bestaan van het merk gerealiseerd werden. Eerder zagen we al de Mulsanne W.O Edition en de Coupé Continental Number 9 de revue passeren. Van de GT C Number 1 Edition zullen slechts 100 exemplaren gemaakt worden, waardoor dit model een collectors item wordt. De prijs werd niet meegedeeld, maar zal uiteraard hoger uitvallen dan de goede 230.000 euro die het basismodel Continental GT C kost.(Belga)