De productiesite van Bentley in het Engelse Crewe telt 75 lentes. Hoewel de constructeur er vandaag erg verfijnde luxewagens bouwt met een sportieve ondertoon, is de fabriek al in 1938 in gebruik genomen. In de beginjaren werden er vooral (Rolls-Royce) vliegtuigmotoren gebouwd die enkele jaren later in de Tweede Wereldoorlog zijn ingezet.

Aanvankelijk was Bentley immers een submerk van Rolls-Royce. Bentley bouwde even exclusieve modellen die zich echter sportiever profileerden en in de racerij hun sporen verdienden. Lange tijd waren Rolls-Royce en Bentley-modellen technisch zeer nauw met elkaar verwant. In de jaren tachtig leidde dat tot zustermodellen zoals de Rolls-Royce Silver Seraph en de Bentley Arnage.

In de jaren negentig leken de Bentley Mulsanne en de Rolls Silver Spirith als twee druppels water op elkaar. Daar kwam pas net voor de eeuwwisseling echt verandering in toen Bentley opging in de VW-groep en Rolls-Royce het topmerk werd van het BMW-imperium, een situatie die tot op vandaag ongewijzigd is.

De eerste Bentley die 75 jaar geleden in Crewe van de montagelijn liep, was de Mk VI en in tussentijd zijn er 206 verschillende modellen gebouwd. Alles bij elkaar werden er 197.086 exemplaren geassembleerd, wat goed is voor 97% van de totale Bentley-productie.

Momenteel produceert Crewe dagelijks ongeveer 85 voertuigen en de constructeur gaat prat op de 'Bespoke'-afdeling die zelfs de meest excentrieke wensen van klanten met ambachtelijk vakmanschap kan inwilligen. Vandaag maakt Crewe zich op om het merk tegen 2030 volledig elektrisch te maken.

