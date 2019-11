Bentley maakt al meer dan 60 jaar gebruik van de V8-motoren volgens de klassieke V8-architectuur met een slagvolume van meer dan 6 liter. Dit is bijzonder lang voor de autosector.

De eerste V8 werd in 1959 onder de motorkap van een Bentley gemonteerd, het was de S2 met een cilinderinhoud van 6,2-liter. Aan het begin van de jaren '50 - toen het merk net was verhuisd naar Crewe - kreeg ingenieur Jack Phillips de opdracht om een motor te ontwikkelen die de bestaande generatie 6-cilindermotoren waardig zou kunnen vervangen. De motorisatie zou ook minstens 50% krachtiger zijn dan de zescilinder.

Sindsdien werd deze V8 in ruim 23 verschillende Bentley-modellen gebruikt, wat neerkomt op een totaal van 35.898 voertuigen tot op heden. De huidige 6,75 liter grote V8, die onlangs in de Mulsanne werd gelepeld, werd ontworpen en gebouwd in de site van Crewe en maakt nog steeds gebruik van de principes van het eerste motorblok uit 1959. Deze motor levert 530 pk en niet minder dan 1.100 Nm, zodat deze grote Engelse limousine de "magische" kaap van 300 km/u haalt. Hij heeft vermogen in overvloed, reageert soepel en heeft in alle omstandigheden reserve.

Vandaag worden er ook kleinere V8 motoren (4 liter) gebruikt op de andere modellen zoals de Continental GT-coupé en cabriolet, maar ook in de Bentayga SUV. Die zijn uiteraard het resultaat van technologie-uitwisseling tussen de merken binnen de Volkswagen-groep. De compactere V8 is uiteraard krachtig en sportief, maar is duidelijk minder nobel dan de 6,75 liter versie.(Belga)