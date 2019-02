Bentley Bentayga Speed, zwaargewicht met raceambities

Hij wordt voorzien van een aangeblazen versie van de 6-liter W12 en deze Bentayga S ontwikkelt 635 pk en 900 Nm om in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u te accelereren en een topsnelheid van 306 km/u te halen. De Bentayga Speed wordt in in Groot-Brittannië met de hand gebouwd en hij borduurt verder op de Speed-traditie die begon met de Continental GT in 2007.

Deze Speed-versies verleggen de grenzen op vlak van prestaties en leveren een betoverende topsnelheid. Om dit krachtige imago in de verf te zetten, heeft de Bentayga Speed ook recht op een stoer uiterlijk: gefumeerde koplampen, zijschorten, achterspoiler, radiatorrooster en bumper in donkere tint, 22-duimsvelgen vormen de aanwezigheid van de Engelse SUV. Ook het interieur volgt deze lijn, want Bentley gebruikt voor het eerst ook alcantara voor het interieur van de Bentayga.

De Speed is uitgerust met vierwielaandrijving, een elektronisch sperdifferentieel en tot acht rijmodi om de efficiëntie in bochten te verhogen. Als deze stijl niet bij de klant past, kan die zijn Bentayga tot in het kleinste detail laten aanpassen. Men voorziet ook enkele exclusieve opties zoals carbon-keramische remmen. Dit zijn de grootste en krachtigste remmenschijven die ooit op een Bentley werden gemonteerd. Ze zijn zelfs bestand tegen temperaturen tot 1.000°C.(Belga)