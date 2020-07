Febiac, de Belgische auto- en tweewielfederatie, heeft zopas een interessante analyse bekend gemaakt over de verkoopresultaten over de eerste jaarhelft van 2020. In vergelijking met diezelfde periode in 2019 kelderde de autoverkoop met ruim 30%.

De autosector is als geen ander getroffen door de Covid-19 pandemie, maar die crisis kwam bovenop het reeds complexe speelveld waarin de autosector zich bevindt, omdat de globale CO2-uitstoot tegen 2021 95 gram per km moet bedragen. Als dat niet lukt, hangt de Europese autoindustrie een boete van 14 miljard boven het hoofd. Om hieraan te verhelpen lanceren steeds meer merken hybride of elektrische aandrijfsystemen. Eind 2019 waren hybride modellen goed voor 4,5% van de nieuw ingeschreven voertuigen, vandaag is dat gestegen naar 8,4%. Hoewel deze motorisaties het steeds beter beginnen te doen, blijven ze in absolute getallen beperkt. De gemiddelde CO2-uitstoot bedroeg in 2019 121,6 gram per km, over de eerste 6 maanden van 2020 daalde die naar 112,6 gram en dat ligt nog steeds een stuk boven de beoogde 95 gram per km. De constructeur hebben duidelijk een inspanning geleverd (-8,6 g/km) maar de consument ligt duidelijk minder wakker van emissiewaarden. Het aandeel SUV-modellen (die omwille van hun hogere en zwaardere bouw in combinatie met de minder gunstige luchtweerstand meer CO2 uitstoten) in de productmix blijft stijgen en is inmiddels goed voor 40,9% van de totale markt. De consument koopt minder vaak klassieke gezinswagens of breaks die binnenruimte combineren met betere verbruiks- en CO2-prestaties. Tussen 2012 en 2020 groeide het SUV-aandeel met ruim een kwart, gezinswagens verloren 7,5% terrein, net als éénvolumewagens (-11%) en breaks (-4,9%).

