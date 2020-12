Belcar, het nationale uithoudingskampioenschap op circuit, werd ook getroffen door de coronacrisis en moest het voorbije seizoen noodgedwongen een beperkt programma afwerken. Voor 2021 gaan de organisatoren er weer met volle moed tegenaan.

Zopas maakte de Belcar zijn kalender voor het seizoen 2021 en een belangrijke wijzing van het concept bekend. Zo zullen de huidige zes klassen waarin de racewagens zijn ondergebracht, herleid worden tot drie nieuwe klassen: Proto, GT en T (voor toerwagens). Die klassen zullen ieder een nationale kampioen opleveren om de onderlinge gelijkwaardigheid te verzekeren. Dit heeft tot gevolg dat er voortaan geen algemene Belcar-kampioen meer bekroond zal worden. In de klasse 'Proto' zullen we de prototypes, zoals Norma en Wolf, terugvinden. De Lamborghini Super Trofeo, Porsche Cup, Ferrari Challenge, alsook de Porsche Cayman MR en andere Lotus Exiges horen thuis in de 'GT' klasse, waarin toch nog twee subklassen voorzien worden. Eenzelfde verhaal in de toerwagenklasse 'T', waar onder andere de BMW M2 CS, Audi RS3 LMS en Seat Cupra zullen aantreden. Verder werd de normtijd op Circuit Zolder verlaagd tot 1.29 minuten en is daarmee beter aangepast aan de prestaties van de snelste bolides, die voortaan in de kwalificaties wel voluit kunnen gaan, omdat daar deze normtijd niet meer geldt.

KALENDER 2021 8-9 mei - Zolder 22-23 mei - Hockenheimring 4-5 juni - Spa-Francorchamps 3-4 juli - 24 Uren van Zolder 12-22 aug. - Zolder 8-9 oktober - Zolder (Belga)

Zopas maakte de Belcar zijn kalender voor het seizoen 2021 en een belangrijke wijzing van het concept bekend. Zo zullen de huidige zes klassen waarin de racewagens zijn ondergebracht, herleid worden tot drie nieuwe klassen: Proto, GT en T (voor toerwagens). Die klassen zullen ieder een nationale kampioen opleveren om de onderlinge gelijkwaardigheid te verzekeren. Dit heeft tot gevolg dat er voortaan geen algemene Belcar-kampioen meer bekroond zal worden. In de klasse 'Proto' zullen we de prototypes, zoals Norma en Wolf, terugvinden. De Lamborghini Super Trofeo, Porsche Cup, Ferrari Challenge, alsook de Porsche Cayman MR en andere Lotus Exiges horen thuis in de 'GT' klasse, waarin toch nog twee subklassen voorzien worden. Eenzelfde verhaal in de toerwagenklasse 'T', waar onder andere de BMW M2 CS, Audi RS3 LMS en Seat Cupra zullen aantreden. Verder werd de normtijd op Circuit Zolder verlaagd tot 1.29 minuten en is daarmee beter aangepast aan de prestaties van de snelste bolides, die voortaan in de kwalificaties wel voluit kunnen gaan, omdat daar deze normtijd niet meer geldt.KALENDER 2021 8-9 mei - Zolder 22-23 mei - Hockenheimring 4-5 juni - Spa-Francorchamps 3-4 juli - 24 Uren van Zolder 12-22 aug. - Zolder 8-9 oktober - Zolder (Belga)