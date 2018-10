B-Klasse staat in Parijs

Het is geen verrassing dat de B-Klasse wordt vervangen en de nieuweling oogt een stuk dynamischer dan het veeleer klassiek ogende uittredende model. Je merkt het verschil vooral aan de lagere daklijn en de meer vloeiende koetswerkvormen. Dit oogt niet alleen aantrekkelijker, het dient ook de aerodynamica van de compacte Mercedes en ook dat heeft een positieve invloed op verbruik en emissie.

De B deelt in grote lijnen het motorpallet met de A-Klasse. Dat is niet verwonderlijk, want beide modellen worden vanaf hetzelfde modulaire MFA2-platform gebouwd. Onder de motorkap zien we de interessante 1.3 benzinemotor, die ook bij Renault wordt gebruikt. Bij deze B-Klasse levert die compacte viercilinder turbomotor 136 of 163 pk. Dieselrijders worden bediend met de 1.5 diesel (die eveneens uit de Renault-rekken komt). Hij levert een bescheiden 116 pk, maar het is wel de zuinigste van het gamma. Meer dieselkracht wordt geleverd door de huiseigen Mercedes-motor met een slagvolume van tweeliter. Deze zelfontbrander is 150 of 190 pk sterk. Het merk met de ster voorziet ook automatische versnellingsbakken en vierwielaandrijving. (Belga)