Autoworld zet Sarolea in de kijker

Deze zomer zet het Brusselse museum Autoworld één van de belangrijkste Belgische motormerken in de kijker: Sarolea dat in Luik was gevestigd.

Vorige eeuw had België verschillende motormerken die een internationale reputatie genoten. Zo ook Sarolea dat in Herstal (nabij Luik) was gevestigd en zich wist te onderscheiden door zijn voor die tijd geavanceerde constructie-eigenschappen en technologie.

Het bedrijf startte als een kleine wapensmederij die overstapte op de bouw van fietsen. In 1901 verschenen de eerste motorfietsen. Dat was vrij letterlijk te nemen, want het waren aanvankelijk gewone fietsen uitgerust met een kleine ééncilinder viertaktmotor die voor op het kader was gemonteerd. De verkoop van ‘echte’ motorfietsen startte pas in 1902 toen Sarolea op de markt kwam met zijn 240cc HP model.

Het merk uit Herstal verwierf vrij snel een uitstekende reputatie voor de kwaliteit van zijn producten en dat leidde tot een commercieel succes met meer en meer verdelers in België, in heel Europa en zelfs ver daarbuiten. Vanaf de jaren 1930 brak echter een moeilijke periode aan met de economische crisis gevolgd door de Tweede Wereldoorlog.

Autoworld brengt hulde aan Sarolea in augustus en september.

Comeback met e-bike

Vanaf 1946 werd de productie in Herstal hervat. Er kwamen nieuwe modellen en Sarolea nam ook weer deel aan competities. Ondanks enkele fraaie nieuwe modellen, zoals de Oiseau Bleu 125 cc tweetakt en de Atlantic 500cc tweecilinder viertakt, stagneerden de productiecijfers en werden de verwachtingen niet meer ingelost, ondanks de bestellingen van het Belgische leger van 350cc en 400cc zijkleppers. Begin jaren 1960 werd het zwalpende Sarolea uiteindelijk overgenomen door concurrent Gillet. Recent is het merk weer van onder het stof gehaald met de lancering van een elektrische motorfiets.

De tentoonstelling ‘Sarolea Motorcycles’ omvat een hele reeks modellen van het Belgische motorfietsmerk en loopt van 12 augustus tot 18 september in Autoworld aan het Jubelpark in Brussel.