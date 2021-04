Het Brusselse automuseum Autoworld wijdt van 2 april tot 30 mei een tentoonstelling aan breaks. Een koetswerkvorm die al in de jaren 1950 populair was in de Verenigde Staten en later naar Europa overwaaide.

Een ideale uitstap voor autoliefhebbers in deze coronatijden: 'Breaks & Station Wagon Story' in Autoworld aan het Jubelpark in Brussel. In het prachtige gebouw kan je sinds 2 april een 15-tal unieke breaks bewonderen. Het zijn voornamelijk modellen uit de jaren 1940, 50 en 60, veelal van Amerikaanse merken. Dat is geen toeval want de eerste 'Station Wagons' kwamen in de Verenigde Staten op de markt.

Zo is het oudste exemplaar een schitterende Packard Deluxe One Twenty Woody uit 1941. Andere blikvangers zijn de Chevrolet Nomad, die het sportieve met het praktische combineerde, en de spectaculaire Chrysler 300 New Yorker Town & Country Wagon die zowaar de Amerikaanse droom op vier wielen vertegenwoordigde.

Van Europese kant vind je er de Jaguar Eventer die met bouwjaar 1988 de jongste wagen van de tentoonstelling is, naast een unieke Ford Taunus P2 Baroc uit 1958 en enkele klassiekers zoals een Citroën ID Familiale of een Volvo PV445 Duett. En dan is er nog een uniek Belgisch product: een in Mechelen ontwikkelde en gebouwde Mercedes 230S Universal.

Autoworld zet breaks in de spots. © GF

Autoworld is elke dag open van 10 tot 18 uur. De toegang tot de tentoonstelling Breaks & Station Wagon Story kost 12 €. Meer info vind je op www.autoworld.be

