Het Brusselse Automuseum zet de poorten open voor Vespa, de Italiaanse constructeur van betaalbare tweewielers wiens verhaal precies 75 jaar geleden begon.

Deze thematentoonstelling voor de zomer loopt van 1 juli tot 15 augustus in het museum van het Brusselse Jubelpark. Met het thema 'La Dolce Vita' belicht de expositie de evolutie van de iconische scooter die in de naoorlogse jaren omwille van zijn betaalbaar en betrouwbaar karakter een bijzonder populair vervoersmiddel werd in Italië en ver daarbuiten. Op de tentoonstelling is het eerste model uit 1946 te zien, maar ook de 'faro basso' waarbij de koplamp laag op het spatbord boven het voorwiel werd gemonteerd. De Vespa dankt zijn naam overigens aan de gelijkenis met een wespentaille en Vespa betekent 'wesp' in het Italiaans. Daarom noemde Piaggio de driewielerversies op basis van de Vespa, Ape wat 'bij' betekent in het Italiaans.Naast de klassieke modellen is er uiteraard ook aandacht voor de actuele versies en zal er een elektrisch aangedreven variant te zien zijn. Op 4 juli wordt op een esplanade van het Jubelpark een 'Vespa & coffee' georganiseerd waarbij 'Vespisti' een rondrit maken en het cijfer '75' vormen met hun scooters.