Van 30 oktober tot 7 november wijdt het Brusselse museum Autoworld een tentoonstelling aan de 100ste verjaardag van het befaamde Belgische motormerk Gillet.

Gillet wordt dus in Autoworld in de bloemetjes gezet samen met een andere eeuweling, het circuit van Spa-Francorchamps dat hier ook zijn 100ste verjaardag viert met een mooie expositie. Gedurende een tiental dagen - van 30 oktober tot 7 november - staan er zo'n 80 motoren van het Luikse merk in het museum aan het Jubelpark.

Dankzij de hulp van veel liefhebbers zullen vrijwel alle modellen aanwezig zijn, waaronder ook enkele uitzonderlijke machines. Daarnaast vervolledigen 5 fietsen, 15 motoren, diverse vitrines, historische documenten en affiches deze tentoonstelling.

© GF

Sportieve successen

Gillet werd in 1919 na de afloop van de Eerste Wereldoorlog opgericht door boekhouder en motorliefhebber Léon Gillet en ontwerper Fernand Laguesse. Het is de derde van de 'Demoiselles de Herstal', naast FN en Saroléa.

De sportieve successen lieten niet lang op zich wachten: in 1921 won Gillet de 350 cc-klasse van de eerste Grote Prijs van België, de race Parijs-Nice, het Circuit des Vosges en andere regelmatigheidswedstrijden. Ook wonnen de Gillet-motoren definitief de Bol d'Or-beker in 1936 omdat ze als eerste drie keer het algemene klassement op hun naam schreven in 1928, 1929 en 1936.

In de naoorlogse periode schitterde Gillet vooral in de motorcross en triomfeerde in 1946 en 1948 in het Belgische kampioenschap. Om de betrouwbaarheid van zijn producten te bewijzen, nam het merk ook vaker deel aan regelmatigheidswedstrijden met ook daar sterke resultaten. De meest indrukwekkende zege was ongetwijfeld die van Kempeneers in Luik-Milaan-Luik in 1953.

Gillet behaalde vele sportieve successen. © GF

