Het Europese autoplatform Auto1 verkoopt 1 auto per minuut en wil naar de beurs.

Auto1 is een snelgroeiend platform van Duitse origine. Het is gestart in 2012 en wordt onder andere door Japanners gefinancierd. Op deze virtuele markt vinden professionele kopers - ze heten partners - 24 uur op 24 afgerond 30.000 tweedehands voertuigen.

Zij kunnen er ook hun eigen occasies kwijt. In die zin gelijkt Auto1 op bedrijven als AirBnB, Booking.com of websites in de immosector. Zij hebben geen eigen producten of goederen maar functioneren enkel als intermediaire draaischijf.

1 auto per minuut

Auto1 is in meer dan 30 laden actief; de meeste Europese landen inclusief het onze en Noord-Amerika. Een spin-off - Autohero - verkoopt ook auto's aan particulieren. In 2019 verhandelde Auto1 een indrukwekkend volume van 615.000 auto's of dag in dag meer dan 1 wagen per minuut.

De omzet van Auto1 bedroeg in 2019 afgerond 3,5 miljard euro. Dat lijkt veel maar in Europa alleen was de tweehandsmarkt in datzelfde 2019 goed voor 600 miljard euro. Auto1 hoopt via de beursgang zijn marktaandeel snel op te drijven.

Die beursgang met een notering in Frankfurt moet nog in het eerste kwartaal van dit jaar ingeluid zijn.

