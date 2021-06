In mei kwam er in de autosector geen inhaalbeweging op gang waarop de hele branche zit te wachten. En er viel nog meer slecht nieuws rond de verkoop van tweedehandsvoertuigen.

Wanneer we de markt van de autoverkoop over de eerste vijf maanden van 2021 vergelijken met 2020 valt er een stijging van 4,5% op te tekenen maar die vergelijking houdt geen steek omdat in deze periode vorig jaar heel wat garages gesloten waren omwille van de lockdown. De enige juiste vergelijking (met 2019) geeft een dramatische verkoopdaling van ruim 31% aan.

Zelfs de tweedehandsmarkt daalt over 2021 (-6,2%) tegenover diezelfde periode in 2019. Ook de markt van de lichte bedrijfswagens - die redelijk standhield omwille van de koerierbedrijven die plots veel meer kilometers reden door de boomende onlineverkoop - daalt tegenover 2019 ook met bijna 19%.

Woordvoerder van sectororganisatie Traxio, Filip Rylant, ziet een mogelijke verklaring in het wereldwijde chiptekort waardoor productievertragingen optreden. Anderzijds heerst er onzekerheid bij consumenten die elektrische wagens te duur vinden en niet weten of ze klassiek aangedreven voertuigen in de toekomst nog mogen gebruiken (denk aan beperkingen zoals Lage Emissie Zones).

Mogelijk speelt ook stilaan een gedragsverandering mee nu lockdowns ons geleerd hebben dat thuiswerken ook voordelen biedt. Of dit een voorbijgaand fenomeen zal worden, moet de toekomst uitwijzen, maar de pandemie heeft veel mensen aan het denken gezet over hun mobiliteitsgewoontes.

