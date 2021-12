In de voorbije maand zette de heersende trend zich verder op de automarkt. De verkoop van nieuwe wagens blijft sterk onder de verwachtingen en de markt doet nog slechter dan het voorbije rampjaar 2020.

In november 2021 daalde de verkoop met 17% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In vergelijking met 2019 (het laatste referentiejaar zonder Corona) gaat het om een daling met ruim 30%. Over gans 2021 noteren we -29,8% vergeleken met 2019.

Binnen de autosector is vooral te horen dat de malaise te wijten is aan de leveringstekorten op vlak van halfgeleiders en de aanslepende gevolgen van de gezondheidscrisis. Maar het schrappen van het autosalon begin volgend jaar voedt de ongerustheid in de sector.

Opvallend is dat er aan de kant van de consument wel degelijk een wil is om voertuigen te vernieuwen, maar hij of zij ziet door het bos de bomen niet meer omdat onze overheid er niet in slaagt om een stabiel klimaat te scheppen. De recente aankondigingen om auto's met verbrandingsmotoren eerst op korte en dan weer op een iets langere termijn te bannen, maken dat de consument een afwachtende houding aanneemt.

Bovendien lopen alsmaar minder automobilisten warm om de overstap te maken naar elektrische aandrijving door het aanhoudende politieke geruzie over onze elektriciteitsbevoorrading. Tot slot gaat het beleid twee kanten op. Enerzijds wil men de automobilist richting elektrische voertuigen sturen, maar op hetzelfde moment wil men het elektriciteitsverbruik van diezelfde consument terugschroeven door bijvoorbeeld de invoering het capaciteitstarief vanaf 2022.

Precies die dualiteit vertraagt de zogenaamde "decarbonisering" van ons wagenpark en werkt verlammend voor de autosector die haar huiswerk heeft gemaakt en vandaag in staat is om betaalbare en bruikbare elektrisch aangedreven voertuigen te leveren.

In november 2021 daalde de verkoop met 17% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In vergelijking met 2019 (het laatste referentiejaar zonder Corona) gaat het om een daling met ruim 30%. Over gans 2021 noteren we -29,8% vergeleken met 2019.Binnen de autosector is vooral te horen dat de malaise te wijten is aan de leveringstekorten op vlak van halfgeleiders en de aanslepende gevolgen van de gezondheidscrisis. Maar het schrappen van het autosalon begin volgend jaar voedt de ongerustheid in de sector. Opvallend is dat er aan de kant van de consument wel degelijk een wil is om voertuigen te vernieuwen, maar hij of zij ziet door het bos de bomen niet meer omdat onze overheid er niet in slaagt om een stabiel klimaat te scheppen. De recente aankondigingen om auto's met verbrandingsmotoren eerst op korte en dan weer op een iets langere termijn te bannen, maken dat de consument een afwachtende houding aanneemt.Bovendien lopen alsmaar minder automobilisten warm om de overstap te maken naar elektrische aandrijving door het aanhoudende politieke geruzie over onze elektriciteitsbevoorrading. Tot slot gaat het beleid twee kanten op. Enerzijds wil men de automobilist richting elektrische voertuigen sturen, maar op hetzelfde moment wil men het elektriciteitsverbruik van diezelfde consument terugschroeven door bijvoorbeeld de invoering het capaciteitstarief vanaf 2022. Precies die dualiteit vertraagt de zogenaamde "decarbonisering" van ons wagenpark en werkt verlammend voor de autosector die haar huiswerk heeft gemaakt en vandaag in staat is om betaalbare en bruikbare elektrisch aangedreven voertuigen te leveren.