Er is geen enkele reden voor de constante "car bashing", de aanvallen op de auto, door bepaalde ngo's, door opiniemakers met een zekere vooringenomenheid en door bepaalde mensen die niet eens wegsteken dat ze de controle over het denken en gedrag van de mensen willen overnemen. Dat vertelde autosalonorganisator Febiac aan het begin van het autosalon.

Philippe Dehennin, voorzitter van automobielorganisatie en autosalonorganisator Febiac, vertelde donderdag bij de officiële inhuldiging van het salon door prinses Astrid dat het gedaan moet zijn met de aanvallen op auto's.

Dehennin benadrukt dat de automobielsector van alle industrieën diegene is die het hevigst werk maakt van decarbonisering en digitalisering. Het salon wil dan ook een klare kijk geven op hoe de mobiliteit in het algemeen - en automobiliteit in het bijzonder - zich de komende jaren en decennia zal ontwikkelen. 'De vitrine op de automobiliteit die ons salon is, wil deze visie tastbaar maken aan de hand van drie doelstellingen', klinkt het.

De eerste doelstelling is het informeren van de consument over de verschillende motorisaties die beschikbaar zijn voor de aankoop van een nieuwe auto. 'Acht verschillende types van aandrijvingssystemen, gaande van benzine en diesel over hybride en elektrische aandrijvingen tot waterstof, zorgen voor een nooit eerder gezien aanbod. (...) Overal op het salon heeft de bezoeker de mogelijkheid om objectief geïnformeerd te worden over de realiteit van de uitstoot van gassen en deeltjes, zonder enige poging van onze kant om hem of haar te beïnvloeden in de richting van de ene dan wel de andere technologie', aldus Dehennin.

De tweede doelstelling die de organisatie van het autosalon zich gesteld heeft is het informeren van de consument over de alternatieven voor het gebruik van de auto, 'wanneer die alternatieven bestaan en efficiënt zijn'. 'Daarom plaatsen we onze tentoonstelling #WeAreMobility centraal, ook in de letterlijke zin. De pistes die de exposanten aanreiken zijn veelvuldig, en deelvoertuigen en al dan niet gedeelde tweewielers spelen er een hoofdrol, net als mobiliteitsplatformen die het aaneenrijgen van verschillende vervoerswijzen makkelijk maken.'

Als derde doelstelling ten slotte wil het salon de beroepen binnen de autosector promoten. 'We willen alle jongeren die een technische of commerciële carrière willen beginnen, laten inzien dat de autosector gigantische loopbaankansen biedt, ongeacht hun profiel en ongeacht hun cultuur.'

Het salon werd donderdagnamiddag oficieel geopend door prinses Astrid. Behalve de prinses waren ook heel wat politici aanwezig, onder wie premier Sophie Wilmès (MR), minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), minister van Mobiliteit François Bellot (MR), minister van Leefmilieu, Energie en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR), minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), minister van Staat Herman De Croo en Brussels burgemeester Philippe Close (PS).

